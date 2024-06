One Piece – Netflix: svelati gli attori di Crocus, Dory e Brogy

La seconda stagione del live-action di One Piece sta cominciando ad entrare davvero nel vivo. E a confermarlo non c’è solo l’avvio delle riprese, ma i primi annunci dei nuovi attori che si uniranno al cast della prima stagione. Questa settimana, è iniziata la produzione dell’adattamento di Netflix, dato che la seconda stagione sarà presentata in anteprima il prossimo anno. Dopo aver parlato delle prime nuove aggiunte nel cast, ora scopriamo subito i nomi e i volti degli attori che interpreteranno Crocus, Dory e Brogy.

L’aggiornamento arriva da Netflix, che ha confermato che altri tre attori arriveranno nella seconda stagione. Clive Russell sarà l’attore che interpreterà Crocus, mentre Werner Coetser e Brendan Murray si uniranno interpretando rispettivamente Dorry e Brogy.

Questo annuncio sul casting di One Piece di Netflix è il secondo ad essere pubblicato. Non molto tempo fa, la serie ha annunciato infatti i tre nomi che daranno vita alla Baroque Works di Crocodile. Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn e David Dastmalchian prenderanno parte alla nuova stagione di One Piece. I nuovi arrivati ​​interpreteranno rispettivamente Mr. 9, Mr. 5, Miss Valentine e Mr. 3.

L’adattamento live-action ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso autunno, diventando una delle serie originale del servizio di streaming più viste di sempre. Il successo del live-action di One Piece ha riscritto la storia dei live-action in maniera inaspettata. Con il mangaka Eiichiro Oda che supervisiona la serie, One Piece di Netflix è diventata una delle nuove serie più importanti di sempre.

Dopo la prima stagione, Netflix ha conferato rapidamente una seconda stagione e le riprese sono iniziate questo mese. La prima stagione del live-action racchiude in otto episodi di momenti più importanti della saga dell’East Blue. La maggior parte del mondo in cui si ambienta One Piece è coperta da quattro immensi oceani costellati di innumerevoli isole e una sola striscia di terra che percorre il pianeta da nord-ovest a sud-est.

Perpendicolare al continente è la Rotta Maggiore, una sezione dell’oceano popolata da terribili mostri e altrettanto violente ciurme pirata, alcune delle quali dotate di poteri sovrannaturali donati dai frutti del diavolo. A combattere i pirati è la Marina, il braccio armato del Governo Mondiale.

