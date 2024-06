Tra le uscite targate Panini Comics del 27 giugno 2024 troviamo un nuovo numero di Star Wars: L’Alta Repubblica e la ristampa delle primissime storie delle Teenage Mutant Ninja Turtles di Eastman e Laird, l’autoproduzione che ha rivoluzionato il mondo dei fumetti e non solo negli anni ‘80.

Inoltre un nuovo volume dedicato all’universo di Dune e una raccolta di scritti horror/esoterici di Alan Moore.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 27 giugno 2024.

Le uscite Panini Comics del 27 giugno 2024

Star Wars: L’Alta Repubblica 6

Star Wars: L’Alta Repubblica 38

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #2

Keeve Trennis è stata catturata dopo aver assistito alla nuova e nefasta alleanza siglata fra i Nihil e gli Hutt. E come se non bastasse, Lourna Dee è tornata più folle e letale che mai. Ma chi o cosa è il Figlio della Tempesta?

Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Collection 1

33,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (1984) #1/7, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series: Raphael (1985) #1

Le prime, mitiche storie delle TMNT raccolte in un imperdibile volume deluxe! Era il 1984 e i due giovani fumettisti Kevin Eastman e Peter Laird autoproducevano un albo in bianco e nero con le avventure di quattro Tartarughe Ninja antropomorfe dai nomi rinascimentali e del loro sensei, il topo Splinter. Le origini di un mito mondiale, multimediale e multigenerazionale. Serve davvero aggiungere altro?

Dune: Casa degli Harkonnen 2

18,00 €

Contiene: Dune: House Harkonnen (2023) #5/8

Da Arrakis a Wallach IX, i momenti che nel passato hanno formato i personaggi dell’universo di Dune vengono scatenati dalle spietate macchinazioni della Casa degli Harkonnen. Tra i pianeti sta scoppiando il caos, con missioni di salvataggio, scelte impossibili e le trame delle Bene Gesserit che finalmente danno i loro frutti. Liet Kynes e Warrick Dunn devono scontrarsi in nome dell’amore, Leto Atreides ha un incontro fatale e Duncan Idaho fa un passo verso il suo destino. Sale la tensione in questi adattamenti a fumetti dei prequel firmati da Brian Herbert, Kevin J. Anderson e Fran Galán.

I Funghi di Yuggoth e altre Colture

35,00 €

Contiene: Alan Moore’s Yuggoth Cultures and Other Growths #1-3, Food for Thought (1985) #1, Nightmare Theater (1997) #4, Outrageous Tales From The Old Testament (1987) #1, Yuggoth Creatures (2004) #1

Dopo l’enorme successo dell’esauritissima edizione brossurata, la raccolta di scritti e fumetti a tema horror/ esoterico di Alan Moore torna in edizione 100% HD, in un elegante cartonato che, dopo Providence e Neonomicon, arricchisce il catalogo del Bardo di Northampton con una gemma imperdibile.

Barbie in Passarella

35,00 €

Contiene: Barbie Takes the Catwalk

Barbie è sempre stata un’icona della moda, con un guardaroba ispirato ai più grandi stilisti del mondo. In questo volume, centinaia di immagini provenienti da passerelle di stilisti, editoriali di riviste e archivi di moda vengono abbinate a fotografie dettagliate degli abiti vintage di Barbie. Un vero e proprio viaggio fotografico nella storia della moda e dello stile della bambola più famosa del mondo.