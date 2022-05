Kevin Eastman dalle Tartarughe Ninja a Elektra: si chiude un cerchio

Nell’ultimo numero della miniserie antologica dedicata ad Elektra ci sarà una storia firmata da Kevin Eastman, creatore delle Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles), e non è certamente un autore come gli altri.

Il successo delle Tartarughe Ninja negli anni ‘90 è stato qualcosa di clamoroso, un fenomeno mondiale che ha generato cartoni animati, giocattoli, videogame, film e tonnellate di merchandise, e che continua ancora ai giorni nostri.

Ma tutto questo fenomeno nasce da un piccolo fumetto indipendente, firmato da Kevin Eastman e Peter Laird, che altro non era che una sorta di parodia dei fumetti di Frank Miller, che all’epoca stava realizzando la sua famosa saga di Daredevil con Elektra, la Mano, Stick, etc.

E infatti, per quanto dopo anni magari non è più così immediato cogliere i riferimenti, dato che per lungo tempo la fama delle TMNT era immensamente supereriore a quella del supereroe Marvel, gli elementi che vengono “storpiati” dalle storie di Miller sono numerosissimi: dai ninja del “Piede” rispetto a quelli della “Mano”, al mentore ninja, il topo Splinter (scheggia), riferimento a Stick (bastone). Eastman ha poi scelto come arma tipica di Raffaello, una delle Tartaruga Ninja, il sai, l’arma che Frank Miller ha maggiormente ricollegato ad Elektra.

Ma la connessione non si ferma a questi riferimenti: nel seminale Teenage Mutant Ninja Turtles # 1 del 1984, la “melma” che ha mutato le tartarughine nelle Tartarughe Ninja veniva rivelato essere la stessa sostanza chimica che aveva colpito il giovane Matt Murdock, schizzando nei suoi occhi, accecandolo e dandogli i suoi poteri sovrumani. Il fumetto voleva essere quindi una sorta di parodia apocrifa ambientata nell’universo Marvel.

Ora Kevin Eastman firma la sua seconda storia Marvel, (dopo quella in King-Size Conan del febbraio 2021), in Elektra: Black, White & Blood #4, in uscita il 18 maggio negli States, di cui abbiamo pubblicato alcune immagini in anteprima.