Tra le uscite DC targate Panini del 27 giugno 2024 troviamo i nuovi numeri delle serie di Batman, Wonder Woman e Batman & Robin.

Arriva anche il primo volume dedicato alla nuova serie di Power Girl, mentre per la collana DC Young Adult Collection arriva Mi Hai Donato l’Oceano, una toccante graphic novel dedicata a Jackson Hyde, Acquaman. Inoltre si conclude la riproposizione di Tom Strong e inizia quella di Ex Machina.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 27 giugno 2024.

Le uscite DC Panini del 27 giugno 2024

Batman 97

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1077/1078

Continua Batman, criminale, il nuovo arco narrativo scritto da Ram V!

Mentre il sole tramonta, il Cavaliere Oscuro, posseduto da un Azmer, fa la sua lunga camminata fino al patibolo…

Toccherà alla migliore ladra in circolazione salvarlo, anche se la cosa non sarà senza strascichi!

Inoltre, Catwoman ha scoperto che qualcuno all’interno della sua organizzazione è una talpa degli Orgham… ma chi?

Batman e Robin 3

DC Select 19

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #4

L’architetto DC Joshua Williamson (Knight Terrors), affiancato dai grandi artisti Simone Di Meo e Mikel Janín (Batman), continua a raccontarci le avventure del Dinamico Duo e del loro nuovo avversario!

Hush è uno dei grandi avversari di Batman e prova un odio profondo nei confronti dell’eroe di Gotham…

…ma chi è Shush, la sua controparte femminile? Cosa vuole da Damian Wayne?

E cosa sta succedendo a Kirk Langstrom, noto a tutti come ManBat?

Wonder Woman 4

Wonder Woman 51

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #4

Mentre il mondo intero perde la fiducia nelle Amazzoni, Wonder Woman cerca di regalare il giorno perfetto a un ragazzo malato.

Nel frattempo, il Sovrano aizza il governo americano nella sua lotta contro Diana.

La Principessa delle Amazzoni deve affidarsi alla speranza, in un mondo sempre più cupo che l’ha ormai definita fuorilegge.

Inoltre, continuano le avventure di Trinity insieme ai suoi babysitter, i Super Sons, che le faranno passare una notte nella Fortezza della Solitudine.

Lanterna Verde di Geoff Johns 21

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #50/51, Blackest Night (2009) #6/7

La Notte più Profonda rischia di travolgere la vita dell’intero universo, perciò è il momento di reclutare delle nuove Lanterne!

Flash, Wonder Woman, Atom e Mera accetteranno i loro anelli? Cosa c’entrano Lex Luthor e lo Spaventapasseri? E chi è la Lanterna Bianca?

Nel frattempo Hal Jordan dovrà fare i conti con il proprio passato e ridiventare… Parallax?!

Il penultimo capitolo dello storico evento realizzato da Geoff Johns, Ivan Reis e Doug Mahnke!

Power Girl 1

Sogni Elettrici

DC Collection

26,00 €

Contiene: Power Girl (2023) #1/7, Power Girl Special (2023) #1

La nuova serie regolare dedicata a Power Girl raccolta in volume!

Dopo gli eventi di Knight Terrors, una minaccia a lungo sopita è tornata con l’obiettivo di abbattere Superman e la sua famiglia!

Secondo l’Uomo d’Acciaio l’unica in grado di fermarla è Power Girl!

Un viaggio che farà tornare Paige alle origini mentre tenta di salvare il mondo dal suo passato.

Universo DC di John Byrne

35,00 €

Contiene: Action Comics Annual (1994) #6, Batman 3-D (1990) #1, Batman: Gotham Knights (2000) #2, Christmas with the Super-Heroes (1988) #2, DC Comics Presents Hawkman (2004) #1, DCU Infinite Holiday Special (2007) #1, Flash 80- Page Giant (1998) #1, Green Lantern: Ganthet’s Tale (1992) #1, Power of the Atom (1988) #6, Secret Origins Annual (1987) #1, Tales of the Green Lantern Corps Annual (1987) #3, New Teen Titans Annual (1986) #2, Outsiders (1985) #11

Un’antologia delle più belle pagine mai disegnate da John Byrne con protagonisti i personaggi DC!

Una carrellata magica attraverso gli anni 80, 90 e 2000!

A condividere le tavole con Byrne, una selezione di alcuni dei più grandi autori della storia dei comics, come Marv Wolfman, Paul Kupperberg o Cary Bates!

Un volume imprescindibile per chiunque sia appassionato di supereroi e volesse approfondire l’arte e la figura di Byrne!

New Teen Titans di Wolfman e Pérez 12

Battaglia Finale

33,00 €

Contiene: New Teen Titans (1984) #24/31, Tales of the Teen Titans (1984) #84/88, New Teen Titans Annual (1985) #2

Torna la storia del fumetto americano!

I Titans affrontano una nuova minaccia: gli Ibridi, una bizzarra squadra creata dall’ex supereroe Steve Dayton! Riuscirà la squadra a salvare Nightwing e Raven in tempo?

Inoltre, il grande ritorno di Fratello Sangue e… i Titans combattono la Confraternita del Male a Zandia!

Marv Wolfman unisce le forze con autori del calibro di Paul Levitz e John Byrne!

Mi Hai Donato l’Oceano

DC Young Adult Collection

12,00 €

Contiene: You Brought Me the Ocean (2020) #1

Jake Hyde non sa nuotare, ma brama comunque l’oceano. Lo stesso oceano che sembra avergli portato via il padre.

Il ragazzo vuole abbandonare la sua vita di periferia nel deserto del New Mexico e iscriversi all’Università di Miami, così da poter rincorrere i suoi sogni e il richiamo del mare, ma non sarà un percorso semplice.

Tutto cambia quando fa la conoscenza di Kenny Liu, ribelle capitano della squadra di nuoto, che lo porterà ad accettare se stesso e i poteri che sembra celare.

Alex Sanchez e Jul’ Maroh danno vita a una dolce storia sull’identità queer, che tratta i dolori della crescita e la ricerca del proprio posto nel mondo.

Tom Strong 3

35,00 €

Contiene: Tom Strong (1999) #25/36

Ultimo volume dedicato a Tom Strong, l’eroe creato da Alan Moore e Chris Sprouse!

E se Tom non fosse davvero l’eroe che crede di essere? Se la sua vita avventurosa fosse in realtà il parto di una mente malata?

Il nostro beniamino è chiamato a compiere un’impresa piratesca per salvare il Multiverso!

Un rush finale che vede tra i suoi autori ospiti delle vere superstar del mondo del fumetto e della letteratura: Geoff Johns, John Paul Leon, Michael Moorcock, Ed Brubaker e molti altri!

Ex Machina 1

33,00 €

Contiene: Ex Machina (2004) #1/11

Un giorno, uno strano incidente conferisce a Mitchell Hundred un incredibile superpotere: la capacità di dialogare con i dispositivi meccanici ed elettronici.

Nasce così la Grande Macchina, il primo e unico supereroe mai esistito!

Dopo l’11 settembre 2001, Mitchell ha però abbandonato la sua attività di giustiziere per rivestire un ruolo ancora più complesso e pericoloso: quello di sindaco di New York!

Da Brian K. Vaughan, il geniale creatore di Y – L’ultimo uomo e Runaways, l’edizione definitiva di una delle opere più provocatorie e seminali degli anni 2000!

F.B.P 2

Vorrei che Fossi Qui

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: FBP (2013) #8/13

La realtà è ciò da cui puoi fuggire!

Prima che tornado quantici e mini buchi neri diventassero così comuni, Nakeet (Alaska) era famosa per essere un posto in cui le bizzarre anomalie della fisica sono diventate un’attrazione per turisti.

Ora i suoi giorni di gloria sono terminati, proprio come quelli del Federal Bureau of Physics, che proprio lì sta chiudendo una sua struttura di ricerca…

Simon Oliver e Robbi Rodriguez creano un nuovo capitolo di una saga oltre ogni limite!