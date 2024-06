Jujutsu Kaisen: quali sono le condizioni di salute di Gege Akutami?

Il manga di Jujutsu Kaisen è ancora in pausa in questo momento, ma non passerà molto tempo prima del suo ritorno con il prossimo atteso capitolo. In questo momento, la serie sta attraversando uno dei suoi archi narrativi più intensi e i lettori sono ancora sconvolti dai suoi eventi. L’arco narrativo del Shinjuku Showdown è da considerarsi come un viaggio sfrenato. Quindi in realtà non sorprende che Gege Akutami avesse bisogno di una pausa. Il mangaka in questione è in pausa a causa della sua salute e in una nuova lettera il team di Jujutsu Kaisen ha parlato delle sue condizioni.

Il tutto arriva da Weekly Shonen Jump, con il suo ultimo numero che ha annunciato l’estensione della pausa del manga. Due settimane fa, la redazione ha confermato che il manga si sarebbe preso una pausa di due settimane, per poi scoprire che i fan avrebbero dovuto aspettare una settimana in più. Secondo lo staff, Akutami si sente meglio, ma stanno prolungando la pausa per estrema cautela.

“Sebbene la salute di Akutami sia migliorata, dopo aver consultato la redazione, abbiamo deciso che riprenderà a lavorare una volta tornato in perfetta salute. Apprezziamo il vostro sostegno per Jujutsu Kaisen“, ha spiegato la redazione.

In seguito all’annuncio della pausa, Akutami ha voluto condividere il suo commento. Si scusa per la situazione, chiarendo che le sue condizioni non sono gravi. Tutto ciò che Akutami voleva era tempo per riprendersi e, ovviamente, i lettori erano fin troppo felici per la pausa. Le pause possono essere difficili da affrontare, ma niente è più importante della salute. L’industria ha già consumato mangaka come Yoshihiro Togashi in passato, e nessuno dovrebbe mai subire lo stesso stress pisco-fisico.

Al momento il manga si trova nella sua fase finale, e gli ultimi capitolo hanno rivelato diversi colpi di scena come l’apparente rinascita di Gojo. Chiaramente si è trattato di una tecnica simile a quella di Kenjaku che ha utilizzato per appropriarsi del corpo di Geto, usata da Yuta.

Fonte – Comicbook