Tokyo Ghoul: svelato un teaser misterioso per i 10 anni della serie anime

Tokyo Ghoul è una serie seinen che ha lasciato il segno nel periodo in cui il manga era serializzato e la serie anime era trasmessa. Apparentemente dimenticata, presto ci saranno alcuni aggiornamenti che faranno tornare tanti fan una certa nostalgia. A settembre 2011, il mangaka Sui Ishida ha dato vita a Tokyo Ghoul, e il dark fantasy è diventato un rapido successo con Shueisha. Il manga di Ishida è uno dei più grandi mai pubblicati dall’editore, ma purtroppo la serie anime non è stata all’altezza delle aspettative.

E alla luce del decimo anniversario della serie anime, circolano voci secondo cui potrebbe essere in lavorazione un reboot. Il motivo di questa ipotesi nasce con un post che la pagina X stessa del franchise in questione ha condiviso. Le pagine ufficiali dell’anime sono tornate con un misterioso teaser, che ha spinto i fan a tenere d’occhio Tokyo Ghoul.

Come si può vedere sopra, questo fine settimana è stato pubblicato un teaser trailer di Tokyo Ghoul. E pare che ci sarà un grande annuncio previsto per il 3 luglio. Nessuno sa cosa succederà con l’anime in questo momento, ma Tokyo Ghoul sta chiaramente lasciando intendere che c’è qualcosa in lavorazione per il suo decimo anniversario. Potrebbero essere molte cose, ma quasi tutti i fan chiedono un reboot dell’anime.

Dopotutto, l’adattamento televisivo si è rivelato piuttosto desolante. La prima stagione prodotta da Studio Pierrot è stata accolta con grandi elogi. Tuttavia, quel successo non ha avuto un seguito sperato nella seconda stagione. Tokyo Ghoul √A si è staccato dal manga per raccontare una storia originale, ma il fandom non era soddisfatto. Quando si è cercato di migliorare tutto con la terza stagione, i fan erano diffidenti nei confronti della serie e l’animazione poco brillante non aveva fatto altro che peggiorare le cose. Considerato quanto sia amato il manga, i fan sono rimasti sbalorditi dal gap qualitativo con l’anime e per questo ne chiedono un reboot.

