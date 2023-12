Dragon Ball: Sui Ishida ridisegna la cover 8 per i 40 anni del franchise

Dragon Ball è uno dei franchise shonen più famosi in tutto il mondo e uno dei pochi che sarà ricordato per moltissimo tempo. Da quando ha debuttato, ha ispirato tantissimi lettori di diverse generazioni, spingendo molti verso la carriera di mangaka. Scritto e disegnato da Akira Toriyama, Dragon Ball ha debuttato quasi 40 anni fa, nel 1984, ed è tutt’ora un successo pazzesco che continua a lavorare su progetti frenetici ogni anno. Manca ormai poco al 40° anniversario del manga e dall’anno scorso sono iniziati i festeggiamenti con il progetto Dragon Ball Gallery che coinvolge tutti i mangaka a ridisegnare seguendo il loro stile una cover a loro piacimento. E con il presente articolo vogliamo riportatore che il mangaka di Tokyo Ghoul ha preso parte ai festeggiamenti.

Sui Ishida ha ridisegnato, interpretandolo a modo suo, la cover 8 del manga di Toriyama. L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Volume 8 Cover by Sui Ishida, author of Tokyo Ghoul and ChoujinX! pic.twitter.com/Ug0LinjCJ7 — Hype (@DbsHype) November 29, 2023

Come si può vedere sopra, Ishida ha ridisegnato la copertina del volume otto del manga. Ai tempi, Toriyama aveva realizzato una copertina che mostrava Kid Goku in una hot rod con i suoi compagni. Ishida ha dato alla copertina un restyling totale nel suo stile di disegno incredibile. E Goku non è mai stato così realistico come in questo caso, e i fan di Dragon Ball sono ossessionati da ciò che Ishida ha realizzato.

Naturalmente, nessuno dovrebbe essere sorpreso dal tributo di alto livello di Ishida. Il mangaka di Tokyo Ghoul è un noto fan di Dragon Ball e ha già inchiostrato Goku in passato. Questa voce segna la prima collaborazione ufficiale di Ishida. E visto quanto è impressionante il suo restyling, possiamo solo sperare che ne appaiano altri in futuro.

Tutti sanno che prima di Dragon Ball, Akira Toriyama si è fatto un nome con il manga intitolato Dr. Slump. Anche dopo tutti questi anni, Son Goku rimane il combattente preferito dai fan. Questo franchise shonen mantiene viva la sua eredità sia con il manga Super sia sullo schermo,. Toyotaro continua a disegnare le vicende dei Guerrieri Z e quest’anno Toei Animation ha annunciato Dragon Ball Daima che debutterà nel 2024.

Fonte – Comicbook