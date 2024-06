Edens Zero: annunciato un videogioco RPG open world

Edens Zero un manga shōnen scritto e disegnato da Hiro Mashima, e ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Magazine nel 2018 per poi concludersi nel 2024. Si tratta di un lavoro di successo del famoso mangaka che in precedenza aveva già pubblicato Fairy Tail. La serie è edita in italiano dalla casa editrice Star Comics a partire dal 2019.

Come spesso accade con le serie manga che riscuotono successo, per spingerle ulteriormente, gli studi di animazione giapponesi lavorando a un adattamento anime. In questo modo la serie manga può arrivare a un pubblico più ampio che attraverso l’anime conosce la serie e comincia a leggerne il manga. E infatti l’adattamento animato di Edens Zero è stato annunciato nel 2020. Diretto da Shiniji Ishihara e Yūji Suzuki presso lo studio d’animazione J.C.Staff, il character design è curato da Yurika Sako. La prima stagione ha debuttato 2021 e Netflix ha acquistato i diritti internazionali che ha pubblicato la serie a partire dal 2021.

Oltre alla serie televisiva Edens Zero conta anche dei progetti videoludici. Konami infatti annunciava nel 2020 Konami lo sviluppo di un videogioco basato sulla serie. Successivamente attraverso una diretta streaming del Tokyo Game Show 2020 si scopriva che erano in fase di sviluppo due differenti titoli: il primo un action RPG in 3D per console mentre il secondo un videogioco di ruolo e d’azione per dispositivi mobili. E adesso ci sono ulteriori novità dato che l’insider MangaReporter ha condiviso un annuncio secondo il quale Edens Zero riceverà un nuovo videogioco RPG Open World.

"Edens Zero" by "Fairy Tail" creator Hiro Mashima is getting an OPEN WORLD RPG VIDEO GAME! pic.twitter.com/tj2hAIbEyY — MangaReporter (Manga & Anime News) (@MangaReporter) June 22, 2024

Al momento non ci sono ulteriori dettagli che possiamo fornire, ma continuate a seguirci per ulteriori informazioni future. Il manga di Hiro Mashima narra le vicende del protagonista Shiki Granbell, un orfano cresciuto da dei robot senzienti sul Pianeta Granbell, ex-sede di un grande parco divertimenti ormai abbandonato. Il suo sogno è quello di vedere i draghi e inoltre riparando i suoi amici robot e durante l’infanzia non ha mai incontrato altri esseri umani. Qui però, molto tempo dopo la morte di suo nonno, un giorno giunge una ragazza di nome Rebecca Bluegarden col suo gatto androide Happy con cui fa amicizia. E a causa di un piano dei suoi amici robot, fugge con lei viaggiando attraverso lo spazio con l’obiettivo di raggiungere l’entità conosciuta come Madre, a bordo della nave “Edens Zero” appartenuta precedentemente a Ziggy.