Dragon Ball Daima: svelata una nuova illustrazione di Goku

Dragon Ball è pronto a tornare quest’anno sul piccolo schermo con un nuovo progetto anime speciale intitolato Dragon Ball: Daima. Questo progetto nasce per celebrare i 40 anni dal debutto della serie shonen sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i fan.

Nello specifico Daima è la quinta serie animata del franchise. Annunciata tramite un teaser trailer mostrato al New York Comic Con 2023 il 12 ottobre 2023, farà il suo debutto ufficiale a partire dall’autunno del 2024. E in attesa del rilascio degli episodi di Daima, riportiamo che una nuova illustrazione che ritrae il protagonista, Son Goku.

Dragon Ball DAIMA: Son Goku new illustration! pic.twitter.com/77orXYglpY — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) June 21, 2024

Daima ha un forte legame con il compianto e amato mangaka, Akira Toriyama. Infatti Toriyama in persona si è occupato della scrittura della storia e del design di tutti i personaggi, che includeranno anche nuovi villain. Le vicende infatti vedono i guerrieri Z tornare nuovamente bambini, a causa di una cospirazione, proprio come successo durante Dragon Ball GT. Ma nella serie televisiva di Toei solo Goku torna bambino. Per sistemare le cose i nostri eroi partiranno per un nuovo mondo alla ricerca della loro cura.

Il ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo è atteso dal 2018, ossia dall’ultimo episodio dell’anime della serie Super che ha visto la fine del torneo del potere. In questo modo tutti gli appassionati non solo potranno celebrare il ritorno di Goku e dei suoi amici, ma anche il genio di Akira Toriyama, scomparso a 68 anni a marzo.

Per quanto riguarda il manga, al momento Toyotaro che si occupa dei disegni, è in pausa e non si sa ancora quando potrebbe tornare al lavoro. La motivazione principale di questo stop è sicuramente legata alla morte di Akira Toriyama, che supervisionava il progetto. Il manga ha concluso definitivamente le vicende dell’ultimo film intitolato Super Hero, che ha visto il ritorno di Goku e Vegeta. I due saiyan si sono riuniti con Gohan e Piccolo con uno scontro padre-figlio per testare i nuovi poteri di Gohan.