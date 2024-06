Ultraman ha guadagnato il titolo di più grande eroe del Giappone e nessuno può toglierglielo. Da decenni, la Ultra Series si concentra su emozioni forti, azione impressionante e situazioni ad alto rischio. Ogni versione di Ultraman è diversa, ma i fan sanno che la famiglia è sempre al centro. Pochi capitoli della serie mostrano questo tema così bene come Ultraman: Rising, il che rende il nuovo film su Netflix il punto di partenza ideale per la saga, qui potete leggere alcune opinioni del pubblico.

Se non lo sapevi, Ultraman: Rising ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto sotto la direzione di Shannon Tindle. Questo film in CGI è stato in lavorazione per anni e finalmente Netflix Animation è riuscita a distribuirlo insieme a Tsuburaya Productions. Considerato un’interpretazione moderna della Ultra Series, le aspettative erano alte, ma il film è riuscito a superarle brillantemente.

Posizionandosi nella lista dei Top 10 film di Netflix, Ultraman: Rising è una delle interpretazioni più accessibili della Ultra Series fino ad oggi. Il suo focus sulla “famiglia scelta” distilla l’essenza di Ultraman e ciò che rappresenta. Dall’angoscia adolescenziale alle eredità familiari, la Ultra Series ha esplorato ogni tipo di dramma familiare, e Ultraman: Rising riesce a unire tutte queste emozioni.

La storia di Kenji e Emi rende Ultraman: Rising un’avventura incredibilmente coinvolgente che ha lasciato il pubblico senza fiato. Che tu sia un fan di lunga data di Ultraman o non abbia mai sentito parlare di questo eroe giapponese, Ultraman: Rising offre una base perfetta per i nuovi spettatori. E come puoi vedere qui sotto, la reazione al nuovo film di Netflix è stata estremamente positiva.

Se non hai ancora visto Ultraman: Rising, il film è ora disponibile in streaming su Netflix. Al momento, non ci sono notizie ufficiali su ulteriori sviluppi per questa rivisitazione, ma Tindle ha suggerito di avere materiale per una trilogia. Speriamo quindi che Netflix dia presto il via libera per un sequel.

Fonte Comic Book