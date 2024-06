Farmagia: annunciato l’adattamento anime del progetto di Hiro Mashima

Farmagia, precedentemente noto come Project Magia, è un nuovo titolo di Marvelous con personaggi disegnati da Hiro Mashima. Le vicende sono incentrate sul protagonista Ten, coinvolto in un’avventura con i compagni Archie, Chica e Kooie-Loo. E adesso ci sono importanti novità. Non è un segreto che siano poche le persone al mondo che lavorano quanto Hiro Mashima. Si tratta del mangaka di Fairy Tail e Eden Zero e non ha mai pensato di fermarsi. Dal suo debutto nel 1998, ha lavorato costantemente su nuovi progetti come Dead Rock. E il lavoro più recente del mangaka in questione si intitola Farmagia e pare che riceverà un adattamento anime.

All’inizio di questa settimana, Farmagia è stata presentata al mondo mentre Marvelous ha presentato il gioco al Nintendo Direct. È stato lì che i fan degli anime si sono rianimati riconoscendo lo stile artistico di Mashima. Dopotutto, l’artista ha un’estetica davvero unica e Farmagia ha coinvolto Mashima per realizzare i suoi progetti.

Per pubblicizzare e spingere l’interesse dei fan in vista dell’uscita del gioco, è stato annunciato un adattamento anime. A questo punto, non si sa ancora quando verrà lanciato l’anime o in quale formato arriverà. Il titolo per console potrebbe ispirare una serie anime in piena regola, ma c’è anche la possibilità che un cortometraggio Farmagia sia tra le carte. Per ora dovremo aspettare e vedere come si evolverà l’anime, ma i fan si sentono fiduciosi nel progetto. Dopotutto, Mashima non è estraneo al successo per quanto riguarda gli anime, quindi Farmagia ha un vantaggio.

Se non hai familiarità con Farmagia, dovresti sapere che il lancio del JRPG è previsto per questo novembre su Nintendo Switch prima che arrivino altre versioni per console. Puoi leggere la sinossi ufficiale del gioco di seguito per maggiori informazioni prima del suo debutto autunnale:

“Dopo la morte del sovrano di Felicidad, il dispotico signore supremo Glaza prende il potere e impone un regime oppressivo sugli abitanti del mondo. Nei panni di Ten e dei suoi amici, il protagonista comanda un esercito di mostri mentre esplora e combatta le insidiose terre degli Inferi, raccogliendo risorse da riportare nella tua fattoria. In questo modo si miglioreranno le proprie abilità di Farmagia, facendo crescere più mostri da allevare e sviluppando i loro nuovi tratti per la battaglia contro Glaza e gli Oración Seis“.

Fonte – Comicbook