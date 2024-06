Fairy Tail: il manga torna con uno speciale revival

Il famoso manga di Hiro Mashima, Fairy Tail, tornerà con un nuovo speciale capitolo revival il prossimo mese. Si tratta di una novità imperidbile per tutti gli appassionati della serie shonen, in particolar modo perché Fairy Tail si è concluso, sulla rivista Weekly Shonen Jump di Kondasha, nel 2017. Il mangaka da allora ha ha proseguito a creare nuovi progetti per Kodansha negli anni successivi.

Tra questi ricordiamo Edens Zero, che terminerà alla fine di questo mese, Dead Rock e persino il contributo alla supervisione di un sequel ufficiale di Fairy Tail, Fairy Tail: 100 Years Quest. Mentre il manga sequel è pronto per debuttare sul piccolo schermo quest’estate, il manga principale sta tornando.

Con l’imminente première dell’anime del sequel 100 Years Quest e la fine del manga Edens Zero, Kodansha ha annunciato che c’è molto altro da festeggiare per Hiro Mashima. Uno speciale capitolo one-shot per Fairy Tail sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine il 3 luglio, ma non ci sono ancora dettagli sul numero di pagine o su cosa i fan potrebbero vedere in questo nuovo revival.

La serie shonen su Natsu tornerà sugli schermi con la première di 100 Years Quest il 7 luglio in Giappone. Shinji Ishihara ricoprirà il ruolo di direttore principale del sequel insieme insieme a Toshinori Watanabe che si occuperà della regia per J.C. Staff. Atsuhiro Tomioka supervisionerà le sceneggiature, Yurika Sako si occuperà del design dei personaggi e Yasuharu Takanashi comporrà la musica.

Il cast principale di doppiaggio vedrà il ritorno di attori come Tetsuya Kakihara nei panni di Natsu Dragneel, Aya Hirano che doppierà Lucy Heartfilia, Rie Kugimiya torneràa dare la sua voce a Happy. Satomi Satou sarà nei panni di Wendy mentre Yui Hori, Sayaka Ohara e Yuichi Nakamura doppieranno rispettivamente Charle, Erza Scarlet e Gray Fullbuster.

Le novità del cast del sequel includono Mugihito nei panni di Elefseria, Yuichiro Umehara nel ruolo di Mercphobia, Yoko Hikasa che doppierà Karameel, Sayumi Suzuhiro nei panni di Touka, Yumi Uchiyama nel ruolo di Kiria, Itaru Yamamoto nei panni di Madmole e Kenji Hamada nei panni di Skullion.

Fonte – Comicbook