One-Punch Man: annunciata una pausa di due mesi del manga

One-Punch Man si è guadagnato la reputazione di una delle serie seinen più incredibili e originali di sempre. Sin dai suoi primi giorni come web comic, One-Punch Man ha sfidato le aspettative e da allora i fan si sono sempre più avvicinati ai suoi eroi. Ma secondo un nuovo annuncio, i fan di One-Punch Man dovranno prepararsi a una novità non proprio piacevole, dato che il manga andrà verso una pausa prolungata.

La segnalazione arriva dallo stesso team della serie in questione, con la redazione ha annunciato la pausa. Si scopre che il manga si prenderà una pausa di due mesi. Quindi, per coloro che stanno pianificando la sua finestra di ritorno, One-Punch Man tornerà nell’agosto 2024.

Finora non è stato rilasciato nessun aggiornamento o dettaglio sul motivo per cui la serie si sta prendendo una pausa. Il mangaka che si occupa dei disegni, Yusuke Murata, ha lavorato duramente nel settore dei manga e il suo stile di disegno è a dir poco impressionante. Quindi qualora dovesse trattarsi di una sua necessità, merita una pausa, ovviamente. Per ora, la pausa di One-Punch Man ha lasciato i fan spiazzati, ma possono ritenersi fortunati visto che durerà solo due mesi.

E, naturalmente, i fan potrebbero sfruttare questa pausa per recuperare One-Punch Man. Il manga viene pubblicato mensilmente e per quanto riguarda l’anime, ci sono al momento due stagioni al suo attivo. Ricordiamo però che è stata annunciata una terza stagione, ma ad oggi non c’è ancora una data di uscita. Quindi, per chi desidera maggiori informazioni sulla serie, è possibile leggere la sinossi ufficiale di One-Punch Man di seguito:

“Saitama ha cominciato ad essere un eroe solo per divertimento. Dopo tre anni di addestramento “speciale”, è diventato così potente da poter sconfiggere gli avversari con un solo pugno. Ora, insieme a Genos, il suo fedele discepolo cyborg, è pronto per iniziare a offrire servizio come eroe professionista che lavora con la Hero Association. Tuttavia, la frequenza delle apparizioni dei mostri è in aumento e sembra sempre più come se la previsione della Grande Veggente Madame Shibabawa sulla rovina della Terra si stia avverando“.

Fonte – Comicbook