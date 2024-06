Demon Slayer 4: l’anime svela il titolo e la sinossi ufficiale dell’episodio 7

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sta rapidamente avvicinando alla fine della quarta stagione dell’anime. E a tal proposito i fan avranno modo di scoprire i primi dettagli per il penultimo episodio della stagione. Finora la nuova stagione di Demon Slayer ha adattato l’arco dell’Allenamento degli Hashira con nuovi episodi, e i fan che hanno letto il manga erano già consapevoli del fatto che si trattava dell’arco narrativo più breve della serie manga scritta e disegnata da Koyoharu Gotoge. Ma come i fan hanno visto durante la stagione in onda, c’era diverso materiale originale nell’anime per aiutare a arricchire maggiormente l’allenamento di Hashira, con Tanjiro e gli altri che si preparavano per i combattimenti finali contro Muzan Kibutsuji e le Lune Crescenti.

L’arco dell’allenamento degli Hashira di Demon Slayer terminerà ufficialmente con i prossimi due episodi e l’episodio 7 avrà una durata estesa di 40 minuti. Invece l’ottavo e ultimo episodio durerà un’ora. Con gli episodi precedenti che hanno messo in evidenza i diversi Pilastrio,è giunto il momento per i fan di saperne di più sul più forte di tutti, ossia il misterioso Gyomei Himejima. I primi dettagli del settimo episodio relativi al titolo ufficiale e la sinossi sono ora disponibili.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 20 giugno 2024

Il settimo episodio della quarta stagione di Demon Slayer si intitola “Il Pilastro della Pietra Gyomei Himejima” e sarà rilasciato in anteprima domenica 23 giugno in Giappone prima di essere disponibile per lo streaming esclusivamente su Crunchyroll. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall’episodio, il sito ufficiale dell’anime rilascia la sinossi che riportiamo di seguito:

“Tanjiro, che è bloccato nella sfida di Himejima, riesce a spostare la roccia ricevendo consigli da Genya, che incontra di nuovo per caso. Ora che Tanjiro ha preso piede, sarà in grado di superare l’allenamento di Himejima?”

Al momento tutti i primi sei episodi della quarta stagione di Demon Slayer sono disponibili in streaming su Crunchyroll. E anche se manca ormai poco alla conclusione è possibile recuperare le prime tre stagioni insieme al film Mugen Train sulla stessa piattaforma streaming.

Fonte – Comicbook