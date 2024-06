Demon Slayer: la quarta stagione dell’anime si conclude con episodi estesi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato quest’anno con la quarta stagione anime e manga poco alla sua conclusione. Infatti mancano due episodi alla fine e pare che saranno pianificati con una durata estesa. La nuova stagione dell’anime di Demon Slayer adatta l’arco dell’addestramento degli Hashira dalla serie manga di Koyoharu Gotoge. In questa fase Tanjiro Kamado si allena con ciascuno dei Pilastri prima delle battaglie finali con Muzan Kibutsuji e le sue più potenti forze demoniache. Adesso si apprende che l’attuale quarta stagione terminerà la sua corsa alla fine di questo mese con otto episodi al suo attivo. Anche se l’ordine degli episodi potrebbe essere breve come riportato inizialmente, questi episodi finali saranno più lunghi del previsto.

La stagione 4 di Demon Slayer ha confermato ufficialmente che l’arco dell’addestramento degli Hashira terminerà con altri due episodi. Questo finale potrebbe arrivare più velocemente del previsto, ma anche gli ultimi due episodi avranno una durata estesa. Si scopre infatti che l’episodio 7 durerà 40 minuti in totale, mentre l’episodio 8 concluderà il tutto con una durata di 60 minuti.

Non ci sono dubbi sul fatto che la quarta stagione di Demon Slayer sia quella con il minor numero di episodi di sempre. Tuttavia va considerato che la premiere e il finale della stagione sono entrambi di un’ora, quindi se non fossero estesi sarebbero 10 gli episodi in totale. Al momento tutti i primi sei episodi della quarta stagione, insieme a quelli delle prime tre stagioni sono disponibili in streaming su Crunchyroll.

Demon Slayer è ambientato in Giappone, nel Periodo Taishō. Il protagonista è Tanjiro, ed è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko che è stata trasformata in un demone. Sua sorella però ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone.

Fonte – Comicbook