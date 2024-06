Oshi no Ko: il primo trailer della serie live-action svela diverse novità

Oshi no Ko ha riscosso un enorme successo con la prima stagione dall’adattamento anime, che lo ha portato non solo a una rapida conferma della seconda stagione ma anche alla prima serie live-action. Entrambi i progetti saranno disponibili verso la fine dell’anno, e adesso i fan possono dare un’occhiata a cosa aspettarsi dal film live-action e dalla serie drama attraverso il suo primo teaser trailer. Il manga Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari è un enorme successo tra i fan, ma è passato a un altro tipo di livello grazie al debutto del suo adattamento anime lo scorso anno. E si è rivelato un successo così travolgente che subito dopo la fine della prima stagione, il franchise ha annunciato alcuni grandi piani per gli anni a venire.

Oshi no Ko non solo prevede la seconda stagione dell’anime per quest’estate, ma ha anche piani per il film live-action che arriverà nei cinema in Giappone. Annunciato per la prima volta all’inizio di quest’anno, il nuovo film live-action in questione ha ora rivelato che uscirà nei cinema giapponesi a partire dal 20 dicembre, mentre la sua nuova serie TV debutterà su Prime Video il 28 novembre.

La serie TV live-action di Oshi no Ko era stata precedentemente annunciata per lo streaming con Prime Video a livello globale e ora è stato rivelato che uscirà il 28 novembre. La serie live-action uscirà nei cinema giapponesi il 20 dicembre, ma non è ancora chiaro come i due si collegheranno tra loro. Il cast dell’adattamento live-action di Oshi no Ko vedrà gli attori Nagisa Saito, Asuka Saito, Kaito Sakurai, Nanoka Hara, Mizuki Kayashima e ano interpretare rispettivamente Ruby, Ai Hoshino, Aqua, Kana Arima, Akane Kurokawa e Memcho.

L’anime di Oshi no Ko tornerà per la seconda stagione dal 3 luglio in Giappone, e HIDIVE ha confermato che trasmetterà in streaming i nuovi episodi dalla première. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova stagione, HIDIVE anticipa quello che accadrà nella seconda stagione con una breve sinossi: “Il desiderio di vendetta di Aqua è al centro della scena mentre naviga nel ventre oscuro del mondo dell’intrattenimento insieme a sua sorella gemella, Ruby. Mentre Ruby segue le orme della madre uccisa per diventare un idol, Aqua si unisce a una famosa compagnia teatrale nella speranza di scoprire indizi sull’identità di suo padre. L’uomo che ha organizzato la morte prematura della madre e l’uomo che una volta recitava nella stessa compagnia. Aqua spera di infiltrarsi“.

Fonte – Comicbook