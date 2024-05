Oshi no Ko: annuncia la data di uscita della seconda stagione

Oshi no Ko tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione quest’estate, e ora la serie seinen ha rivelato quando. Infatti Oshi no Ko ha di finemente una data di uscita ufficiale per la nuova stagione attraverso un nuovo trailer.

Oshi no Ko è stata una delle più grandi novità anime del 2023 in generale, quindi non si è trattata di una sorpresa scoprire che l’anime era al lavoro per una seconda stagione. Dopo aver precedentemente rivelato che i nuovi episodi sarebbero arrivati quest’anno, la seconda stagione di Oshi no Ko ha avuto una conferma per una protezione durante il programma estivo di quest’anno. Ma ora c’è una data vera e propria.

E quindi tutti i fan della serie possono segnarsi la data, visto che questa seconda stagione di Oshi no Ko arriverà il 3 luglio 2024. Insieme a questo aggiornamento si scoprono due novità del cast di doppiaggio. Infatti Ayane Sakura doppierà Abiko Samejima e Daisuke Ono sarà GOA.

La seconda stagione di Oshi no Ko sarà presentata in anteprima il 3 luglio in Giappone e HIDIVE ha confermato che trasmetterà in streaming i nuovi episodi insieme alla première. Con uno staff e un cast vocale pressoché invariato rispetto alla prima stagione, la nuova opening si intitolerà “Fatale” e sarà interpretato da GEMN. Il successo straordinario di Oshi no Ko ha anche portato all’annuncio di una nuova serie TV e un film live-action che sono attualmente in lavorazione e che faranno il loro debutto entro la fine dell’anno anche in Giappone.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova stagione, HIDIVE anticipa cosa accadrà con una breve sinossi che riportiamo di seguito:

“Il desiderio di vendetta di Aqua è al centro della scena, mentre naviga nelle oscurità del mondo dell’intrattenimento insieme a sua sorella gemella, Ruby. Mentre Ruby segue le orme della madre uccisa per diventare un idol, Aqua si unisce a una famosa compagnia teatrale nella speranza di scoprire indizi sull’identità di suo padre. L’uomo che è l’artefice la morte prematura della madre, è lo stesso che una volta recitava nella stessa compagnia. Quindi Aqua scende in azione cercando di infiltrarsi“.

Fonte – Comicbook