Eyeshield 21: svelata la cover speciale per i 21 anni del manga

Eyeshield 21 è un manga spokon dedicato al football americano realizzato da due mangaka molto famosi, rispettivamente scritto e disegnato da Riichirō Inagaki e da Yūsuke Murata. Al momento il manga in questione si trova nel bel mezzo delle celebrazioni per il 21° anniversario del manga, e il franchise ha condiviso la cover del suo speciale art book che commemora il grande evento. Creato originariamente da Riichiro Inagaki e Yusuke Murata, Eyeshield 21 ha debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2002. E la sua pubblicazione è durata sette anni prima di concludersi con oltre 300 capitoli al suo attivo. Dal manga è nata una serie animata che conta oltre 140 episodi.

Eyeshield 21 in realtà è tornato sulle pagine di Shonen Jump con uno speciale capitolo revival intitolato “BRAINxBRAVE” per celebrare l’anniversario del manga. Nonostante ciò i festeggiamenti per l’anniversario continuano dato che Eyeshield 21 BRAINxBRAVE uscirà in Giappone in formato tankoboon speciale il 4 luglio insieme a messaggi di congratulazioni da altri famosi mangaka. Ci sarà persino un’intervista con il duo di mangaka che lavorano su Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla cover.

Scritto originariamente da Riichiro Inagaki, lo stesso mangaka di Dr. Stone, e disegnato di Yusuke Murata, che lavora One-Punch Man, Eyeshield 21 è un po’ difficile da controllare. Ci sono volumi fisici del manga attualmente disponibili, ma al momento non c’è modo di recuperarli online. Fortunatamente, è possibile dare un’occhiata all’adattamento anime di Eyeshield 21 in streaming su Crunchyroll.

Il primo volume del manga Eyeshield 21 ha una sinossi che riporta quanto segue: “Da cosa può dipendere un ragazzino debole che è stato vittima di bullismo per tutta la vita se non dai suoi piedi? Sena Kobayakawa sta per iniziare il suo primo anno di scuola superiore e ha promesso per non farsi più prendere in giro. Purtroppo il sadico capitano della squadra di football ha già messo gli occhi su Sena e sulla sua velocità fulminea“.

Ad oggi, Eyeshield 21 rimane una delle serie più importanti che affrontano il football americano. E i numeri di vendita lo dimostrano, visto che i primi 25 volumi hanno venduto complessivamente più di 16 milioni di copie in Giappone e il numero dei ragazzi che giocano a football americano è quasi raddoppiato nei quattro anni successivi all’inizio della pubblicazione. In Italia il primo volume del manga è arrivato nel 2008 tramite Planet Manga.

Fonte – Comicbook