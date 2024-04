Analisi delle serie Shonen Jump più vendute fino a oggi

In una nuova pubblicazione, la sempre crescente rivista Weekly Shonen Jump, ha condiviso le dieci serie più vendute che hanno avuto origine nella rivista. Mentre alcune voci possono essere prevedibili, potrebbero esserci alcune storie nella lista dei primi dieci che non ti saresti aspettato.

Weekly Shonen Jump ha una lunga storia nel mondo dell’anime per coloro che potrebbero non essere familiari con le origini dell’editore di manga. Iniziata nel 1968, Shonen Jump ha venduto miliardi di copie della sua rivista fino ad oggi e ha contribuito a introdurre alcuni dei più grandi anime al mondo.

Il panorama anime sarebbe un luogo molto diverso senza che Shueisha abbia lanciato più di qualche classico. Con importanti franchise shonen come One Piece, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen che preparano il terreno per i rispettivi grandi finali, sarà interessante vedere quali nuove storie diventeranno i grandi manga della pubblicazione regolarmente rilasciata.

Nel nuovo elenco di Weekly Shonen Jump, l’editore ha confermato quali manga dominano le vendite quando si tratta della loro costante espansione. Puoi controllare l’elenco dei titoli e i relativi numeri di vendita qui sotto:

One Piece – 516.566.000

Dragon Ball – 300.000.000

Naruto – 250.000.000

Slam Dunk – 170.000.000

Kochikame – 157.200.000

Demon Slayer – 150.000.000

Bleach – 130.000.000

JoJo’s Bizarre Adventure – 120.000.000

Fist of The North Star – 100.000.000

My Hero Academia – 100.000.000

Considerando il fatto che l’anime sta vedendo una crescita seria in tutto il mondo, sembra improbabile che Weekly Shonen Jump finisca presto. Tuttavia, ci sono altri editori di manga che stanno esplorando altri generi di anime, contribuendo a creare un’età dell’oro per gli appassionati di anime ai giorni nostri.

Qual è la tua proprietà preferita di Weekly Shonen Jump?

Fonte Comic Book