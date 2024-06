Hunter x Hunter: Togashi inizia a lavorare al capitolo 412 del manga

Il mangaka di Hunter x Hunter è tornato a lavorare a nuovi capitoli da un pò di tempo e aggiorna con costanza tutti gli appassionati attraverso il suo profilo X. Il manga che narra le avventure di Gon, dopo aver raggiunto il traguardo del capitolo 400 due anni fa, era tornato in pausa ma ora Toagshi è di nuovo al lavoro. Anche se la pausa è stata lunga finora, non è quella più lunga dal manga. In effetti, Togashi ha condiviso aggiornamenti regolari sui social media con i fan mentre continuava a lavorare poco a poco sui prossimi capitoli, con un grande aggiornamento in arrivo di recente.

Il mangaka Yoshihiro Togashi, ha rilasciato molti aggiornamenti ai suoi fan attraverso sketch o illustrazioni inedite, che non riguardavano solo Hunter x Hunter ma anche Yu Yu Hakusho. Queste condivisioni contenevano però anche alcuni aggiornamenti sugli attuali progressi sui capitoli successivi il 400, e l’ultimo arriva come una grande sorpresa poiché Togashi ha rivelato che sta lavorando al capitolo 412. Ed è effettivamente una sorpresa visto che rispetto ai dieci capitoli previsti, ne ha disegnati due in più. Inoltre ha rilasciato aggiornamenti anche su altri lavori.

L’ultimo aggiornamento di Yoshihiro Togashi, ha rivelato sui social media che non solo ha iniziato a lavorare sul capitolo 412, ma sta anche lavorando su una nuova pagina a colori per un capitolo futuro. Nel frattempo i capitoli 407 e altri sono in vari stati di completamento. Senza alcuna finestra di rilascio per il potenziale ritorno del manga, ricordiamo che il mangaka ha già rivelato in precedenza un potenziale finale, anche se al momento sta andando avanti.

Questi aggiornamenti sono molto ben accolti dai fan, considerando che potrebbe passare molto tempo prima che ritorni a tutti gli effetti. Il dipartimento editoriale di Shueisha ha condiviso il seguente messaggio dopo l’interruzione risalente al 2022: “Grazie per aver letto Hunter x Hunter. Per quanto riguarda la pubblicazione del manga, dal capitolo 401 e successivi, abbiamo discusso con Togashi delle sue condizioni di salute e di conseguenza, abbiamo deciso di pubblicare Hunter x Hunter in un formato diverso dalla serializzazione settimanale“.

Nella dichiarazione poi, Shueisha, sottolinea che intende supportare il mangaka durante la pausa assicurando che Togashi continuerà a scrivere i capitoli successivi e il reparto editoriale continuerà a supportarlo fino al completamento del manga.

Fonte – Comicbook