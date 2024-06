Yu Yu Hakusho: Togashi rivisita la cover del primo volume del manga

Yu Yu Hakusho è una delle serie manga di maggior successo di Yoshihiro Togashi, il famoso mangaka amato in tutto il mondo anche per aver scritto e disegnato Hunter x Hunter. Togashi è uno dei talenti più importanti di Shueisha e in questi giorni è tornato al lavoro su Hunter x Hunter dopo una lunga pausa. Nonostante questo sul suo account X ha condiviso non solo aggiornamenti sul manga in corso, ma anche delle illustrazioni o sketch inediti. Dopotutto, il mangaka di Yu Yu Hakusho ha rilasciato una nuova illustrazione di Yusuke Urameshi.

Come si può vedere di seguito, Togashi tramite la sua pagina X ha condiviso questo sketch e nonostante siano passati anni dall’ultimo capitolo del manga di Yu Yu Hakusho, Togashi non ha mai perso il suo tocco. Infatti i fan di Yu Yu Hakusho sono entusiasti di questo ritorno al passato.

L’illustrazione pubblicata da Togashi su X (Twitter) risale al 1990 e corrisponde alla cover del primo volume del manga shonen. L’unica cosa che manca è lo sfondo blu nuvoloso del manga.

Togashi ha fatto un salto nel passato con questo tributo a Yu Yu Hakusho, e i fan adorano il piccolo regalo. Questo tributo induce a ricordare che quest’anno ha debuttato su Netflix l’adattamento live-action della serie per celebrare i 30 dal lancio del manga.

Gli eventi di Yu Yu Hakusho si concentrano sul protagonista principale Yusuke Urameshi, il quale non è un vero e proprio modello da seguire dato che scatena spesso risse per strade e assume atteggiamenti scorretti. In effetti, questo ragazzo non è altro che un delinquente di quattordici anni con un talento nel cacciarsi nei guai. Ma in un unico atto altruistico Yusuke muore mentre salvare la vita a un bambino che rischiava di essere investito. Per un sacrificio così nobile, gli viene data una seconda possibilità, tornando così in vita che sarà molto diversa da quella lasciata alle spalle. Diventa infatti un detective degli spiriti, e il giovane deve rintracciare sia i demoni che gli umani che desiderano dominare tre i regni della realtà.

Fonte – Comicbook