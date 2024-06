Suicide Squad Isekai: svelata la programmazione degli episodi dell’anime

Suicide Squad Isekai è il nuovo progetto anime più atteso di quest’anno, pronto a fare il suo debutto durante il programma anime dell’estate 2024. E l’anime ha rivelato quanti episodi durerà e la loro programmazione. Suicide Squad Isekai è il più recente progetto DC Comics che farà il suo debutto nel mondo degli anime. Infatti la squadra dei ladri non solo farà il suo rispettivo debutto nell’anime, ma affronterà uno dei generi anime più popolari in circolazione oggi.

Suicide Squad Isekai si sta preparando costantemente per la sua premiere per la fine di questo mese e finalmente ha condiviso un programma che i fan possono segnare per i nuovi episodi.

La serie anime in questione non farà il suo debutto televisivo fino al mese prossimo in Giappone. Tuttavia begli Stati Uniti sarà disponibile il ​​27 giugno, che permetterà ai fan americani di guardare in anteprima i suoi primi tre episodi. Con una durata di dieci episodi in totale, Warner Bros. Japan ha anche stabilito il programma di rilascio per le sue versioni future.

La ripartizione del programma per l’uscita degli episodi di Suicide Squad Isekai (che uscirà giovedì) è la seguente:

27 giugno – Episodi 1-3

4 luglio – Episodio 4

11 luglio – Episodio 5

18 luglio – Episodio 6

25 luglio – Episodio 7

1 agosto – Episodio 8

8 agosto – Episodio 9

15 agosto – Episodio 10

Una data di uscita esatta deve ancora essere annunciata dalla Warner Bros. Giappone, ma Suicide Squad Isekai vedrà la partecipazione di Eri Osada alla regia di Suicide Squad Isekai per WIT Studio, Tappei Nagatsuki e Eiji Umehara scriveranno le sceneggiature, Akira Amano fornirà le bozze per ciascuna. dei personaggi, Naoto Hosoda finalizzerà il design dei personaggi, Kenichiro Suehiro comporrà la musica e Shinya Tsuuoka fungerà da produttore per Warner Bros. Japan.

Per quanto riguarda il cast di doppiaggio della serie ci saranno Anna Nagase nei panni di Harley Quinn, Yuichiro Umehara nei panni del Joker, Reigo Yamaguchi nei panni di Deadshot, Takehito Koyasu nei panni di Peacemaker, Jun Fukuyama. nei panni di Clayface, Subaru Kimura nei panni di King Shark, Taku Yashiro nei panni di Rick Flag, Kujira nei panni di Amanda Waller, Chika Anzai nei panni di Katana, Reina Ueda nei panni di Fione, Mamiko Noto nei panni di Aldora e Jun Fukushima nei panni di Cecil.

Fonte – Comicbook