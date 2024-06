Dynit annuncia l’acquisizione dell’anime di Fairy Tail 100 Years Quest

Dynit, un importante player dell’editoria italiana incentrato su anime e manga, è pronto a far sorridere tutti i fan italiani di Fairy Tail. E, come annunciato sulla pagina facebook ufficiale, lo farà con l’acquisizione di Fairy Tail 100 Years Quest, la nuova serie anime tratta da una storia di Hiro Mashima e dal manga disegnato da Atsuo Ueda. Il primo dettaglio che si conosce e che si può confermare è che la serie sarà doppiata in italiano, trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video e debutterà ufficialmente a inizio 2025. Dunque non bisognerà attendere molto prima di potersi immergere ancora una volta nelle nuove avventure di Natsu.

Chiaramente l’adattamento anime di Fairy Tail 100 Years Quest sarà rilasciato in Giappone prima, con il debutto non molto distante in quanto previsto per il 7 luglio. Prodotto dallo studio di animazione J.C.Staff, l’anime sarà diretto da Toshinori Watanabe, con Shinji Ishihira che sarà il regista principale. Atsuhiro Tomioka supervisionerà la sceneggiatura, Yurika Sako si occuperà del character design e Yasuharu Takanashi comporrà la colonna sonora.

LEGGI ANCHE:



Le uscite manga Star Comics del 11 giugno 2024

Fairy Tail 100 Years Quest è un manga scritto da Hiro Mashima e disegnato da Atsuo Ueda, ed è il sequel di Fairy Tail. Gli eventi sono ambientati nel periodo immediatamente successivo alle minacce di Acnologia e Zeref. Infatti Fairy Tail è più forte ed energico che mai ma Natsu Lucy, Elsa, Gray, Wendy, Happy e Charle partono verso la prima di tutte le gilde, Magia Dragon, per avere le informazioni riguardo la missione dei cent’anni. Nel frattempo nella gilda di Fairy tail entra ufficialmente un nuovo membro, Toka. Ciò vuol dire che per loro e i membri rimasti alla gilda si preannunciano nuove avventure all’orizzonte.

L’opera principale di Hiro Mashima, Fairy Tail ha raggiunto traguardi incredibili. Basti pensare che il successo riscosso si traduce in un numero di vendite di oltre 60 milioni di copie nei suoi oltre 10 anni di serializzazione. Questi numeri hanno portato alla produzione di alcuni episodi OAV, due film, alcune light novel e vari videogiochi.