Ultraman: Rising farà il suo debutto su Netflix questa settimana e il nuovo film d’animazione ha già ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes prima della sua anteprima. Grazie agli sforzi della Tsuburaya Productions per aumentare la notorietà globale del loro franchise Tokusatsu, Ultraman si sta espandendo a livello mondiale con nuovi progetti.

Questo ha portato a tre stagioni di una serie TV anime su Netflix, nuovi fumetti con Marvel e persino un film reboot con Shin Ultraman. Ma ora è pronto a fare un debutto completamente nuovo con il suo primo film d’animazione che arriverà su Netflix tra pochi giorni.

Ultraman: Rising ha iniziato a debuttare con proiezioni speciali nei festival, come l’Annecy International Animation Film Festival, e le prime recensioni stanno già arrivando mentre sempre più critici vedono il nuovo film. Al momento della pubblicazione di questo articolo, prima dell’uscita mondiale del film su Netflix il 14 giugno, Ultraman: Rising gode di un raro punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes con otto recensioni conteggiate. È un grande risultato in vista del suo lancio ufficiale.

Il film, diretto da Shannon Tindle, co-diretto da John Aoshima, e scritto da Tindle e Marc Haimes per Tsuburaya Productions e Industrial Light and Magic, sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 14 giugno. Il cast vocale include attori come Christopher Sean (You, Hawaii Five-O), Gedde Watanabe (Sixteen Candles, Parental Guidance), Tamlyn Tomita (The Good Doctor, Cobra Kai, Avatar: The Last Airbender), Keone Young (Crank, Men in Black 3, Star Wars Rebels), Julia Harriman e altri ancora.

Netflix anticipa cosa aspettarsi da Ultraman: Rising con questa sinossi: “La superstar del baseball Ken Sato torna nel suo paese natale, il Giappone, per assumere il ruolo di supereroe difensore della Terra, Ultraman, ma si trova a dover affrontare più di quanto si aspettasse quando è costretto a crescere il figlio del suo più grande nemico, un neonato Kaiju.

Lottando per bilanciare i ruoli di compagno di squadra e nuovo padre, Ken deve confrontarsi con il proprio ego, il padre estraneo e la subdola Forza di Difesa Kaiju per scoprire cosa significa davvero essere Ultraman.”

Se il film avrà successo, il regista Shannon Tindle ha rivelato a ComicBook di avere piani per altri due film per continuare la storia. “Ho idee per altri due film,” ha detto Tindle. “So molto specificamente cosa voglio fare per quei due film. E tutto ciò che posso dire è che i fan dell’emozione e del cuore di Ultraman, così come coloro che non conoscono nulla di Ultraman, saranno sorpresi se riuscirò a realizzare quei film, e i fan accaniti si divertiranno anche. C’è una cosa che non abbiamo esplorato in questo film […] quindi lascerò che inferiate ciò che volete da questo.”

Questo film rappresenta un significativo passo avanti per il franchise di Ultraman, consolidando ulteriormente la sua presenza a livello globale. Con un inizio così promettente e il potenziale per una trilogia, i fan di tutto il mondo hanno molto da aspettarsi nei prossimi anni.