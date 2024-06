Spy x Family: annunciata la terza stagione dell’anime

Spy x Family ha conquistato tutto il mondo da quando ha debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione animata. Infatti con la sua conclusione è subito stata annunciata la seconda stagione e il primo lungometraggio animato. E adesso la serie televisiva tornerà con terza stagione. Oggi, il team che lavora all’anime ha appunto annunciato che la terza stagione è in arrivo e l’aggiornamento arriva con una speciale key visual.

Come si può vedere di seguito, la nuova grafica mostra Anya Forger in primo piano. La sensitiva è infatti la mascotte di tutto ciò che riguarda Spy x Family e, data la sua popolarità, la terza stagione metterà Anya di fronte a nuove sfide. In questo nuovo poster possiamo vedere la giovane ragazza che dorme nella sua stanza con Bond rannicchiato dietro di lei.

Ovviamente, la terza stagione di Spy x Family è un regalo molto gradito, ma i fan non sono affatto sorpresi da questo annuncio. Sin dal suo debutto, Spy x Family si è infatti rivelato un anime di successo grazie a diverse tematiche e vicissitudini. La serie televisiva sarà ancora una volta gestita da CloverWorks e WIT Studio, con i due studi che si riuniranno ancora una volta per la terza stagione.

Attraverso i social media, il mangaka di Spy x Family ha celebrato questo annucio. Tatsuya Endo ha condiviso la key visual della terza stagione con i follower prima di scrivere una breve nota che riportiamo: “Attendiamo con impazienza il continuo supporto di tutti per la terza stagione“.

Ricoridamo a questo punto che le prime due stagioni dell’anime sono disponibili in streaming su Crunchyroll e Hulu. Gli eventi del manga shonen scritto e disegnato da Tatsuya Endo vedono come protagonista Twilight, una delle migliori spie al mondo, che ha trascorso la vita ad affrontare missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile, per riuscire nella sua nuova missione dovrà formare una famiglia fittizia e iniziare una nuova vita. Così Anya, una telepate e Yor, un abile sicario, diventeranno rispettivamente sua figlia e sua moglie.

Fonte – Comicbook