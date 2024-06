Jujutsu Kaisen: annunciata una pausa improvvisa del manga

Jujutsu Kaisen ha sicuramente lasciato tutti i fan senza fiato con gli ultimi aggiornamenti del manga capitolo dopo capitolo. E nonostante Giugno sia appena iniziato, il numero di Weekly Shonen Jump di questa settimana ha rilasciato un aggiornamento inaspettato relativo il manga di Gege Akutami. Pare infatti che Jujutsu Kaisen rimarrà in pausa per circa due settimane a causa di alcuni problemi di salute del mangaka.

La conferma arriva da Shueisha, con l’editore che ha confermato inoltre che oltre a Jujutsu Kaisen, anche My Hero Academia saranno in pausa. Le due serie mancheranno nei prossimi due numeri di Weekly Shonen Jump. Salvo diversa indicazione alla fine di questo mese, i due manga dovrebbero tornare all’inizio di luglio. Il numero 31/2024 di Weekly Shonen Jump sancirà infatti il ritorno dei manga shonen e il numero verrà lanciato il 1° luglio.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Jujutsu Kaisen will be on break for 2 weeks starting next week with Weekly Shonen Jump Issue #29 due to the author’s sudden illness. Series should resume in Weekly Shonen Jump Issue #31. pic.twitter.com/W5C8FCI5HN — Shonen Jump News (@WSJ_manga) June 6, 2024

Naturalmente, i fan sono interessati a sapere i motivi nello specifico di questa pausa, e sembra che quella di Jujutsu Kaisen sia causato della salute del suo mangaka. Gege Akutami ha scritto una nota dell’autore sulla sua condizione, condividendo di non sentirsi al meglio in questo momento. La sua condizione infatti la giudica un po’ strana, scusandosi per eventuali disagi”.

Per quanto riguarda My Hero Academia, la sua redazione non ha fornito una motivazione per la nuova interruzione. Kohei Horikoshi ha sempre dimostrato un forte attaccamento al lavoro, ma non è la prima volta che si trova sopraffatto dai problemi di salute. Il mangaka di My Hero Academia merita sicuramente un periodo di riposo dopo aver concluso l’arco narrativo di Final War del manga. In questi giorni, la serie sta lavorando a un epilogo esteso che concluderà la storia di Midoriya.

Riguardo invece Jujtusu Kaisen, al momento la situazione dello scontro finale contro Sukuna si trova nel momento più alto. Infatti con il ritorno del finto Gojo sul campo di battaglia grazie a Yuta, la situazione sta per favorire gli stregoni protagonisti.