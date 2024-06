Teen Titans: Robin | Recensione

Tobia Brunello 2024-06-02T17:00:29+02:00 Autori: Kami Garcia, Gabriel Picolo Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 12,00 Brossurato a colori 15.1X22.8 – 184 pagine Data di pubblicazione: 08/02/2024

Tra i titoli con cui Panini ha inaugurato la sua linea DC Young Adult, insieme a Superman Annienta il Klan, troviamo anche Teen Titans: Robin, ulteriore capitolo della saga dei Teen Titans scritta da Kami Garcia e disegnata da Gabriel Picolo, precedentemente pubblicata dall’Editrice Il Castoro.

Per la precisione Robin è il quarto volume della serie Teen Titans, che fa seguito a Raven, a Beast Boy e a Beast Boy ama Raven, una rilettura delle origini del gruppo dei giovani eroi DC che unisce alle classiche storie a fumetti molti elementi derivanti dalla serie TV Titans, vista su Netflix in Italia.

LEGGI ANCHE:



Suicide Squad Isekai rilascia un trailer tutto su Harley Queen

Siamo quindi proiettati in una storia in corso di svolgimento, di cui ci vengono dati giusto pochi elementi per capire un minimo il contesto: Damian Wayne, alias Robin, è in fuga dall’organizzazione criminale H.I.V.E. insieme agli amici Raven Roth, Gar Logan (Beast Boy) e Maxime Navarro.

Mentre sono in viaggio per rifugiarsi da Natalia Navarro, madre di Maxime e zia adottiva di Raven, vengono intercettati da Dick Grayson, il “fratello maggiore”, ovvero l’originale Robin, adottato da Bruce Wayne ben prima di essere a conoscenza dell’esistenza di Damian.

Teen Titans: Robin is out TODAY! you can get it here:https://t.co/RCasfDVw2b pic.twitter.com/FtUk0PeSEN — picolo (@_gabrielpicolo) March 7, 2023

Il difficile rapporto tra i due fratelli, con Dick che tenta in tutti i modi di essere aperto ed accogliente verso il suo nuovo fratello e Damian che fatica a contenere il suo risentimento verso colui che pensa sia stato il suo “sostituto” nella vita del padre è solo uno dei temi di questo volume che spazia molto anche sugli altri membri dei Teen Titans oltre ai due Robin.

Essendo una graphic novel originale, i toni della narrazione sono decisamente lontani da quelli dei normali comics supereroistici seriali, e più vicini a quelli dei romanzi young adult. Pur essendo una storia di supereroi, non ci sono costumi e in questo capitolo della saga non ci sono nemmeno veri e propri antagonisti: la trama di H.I.V.E. prosegue sullo sfondo, con Slade Wilson che indaga sulla fuga dei ragazzi e che ha un brevissimo scontro sul finale.

me acabo de enterar que Picolo va a sacar el de Robin, habrá que leerlo. pic.twitter.com/WNRpgTt7lJ — Drew ||-// (@AndKrew_) February 8, 2023

Il grosso della narrazione è dedicato all’esplorazione e all’evoluzione del rapporto fraterno tra Dick e Damian, oltre all’addestramento e alla scoperta dei propri poteri da parte di Raven, Gar e Maxime. C’è spazio anche per la parte sentimentale, seguendo gli sviluppi delle due coppie Gar-Raven e Damian-Maxime, ma in generale, nell’ottica di questa saga Young Adult dei Teen Titans, si tratta di un capitolo “interludio”, utile ad introdurre Dick e il dualismo con Damian nel ruolo di Robin, ma lascia la trama generale piuttosto in stallo.

Teen Titans writer Kami Garcia delves into Robin, the upcoming Starfire, and teases a sixth book in the series https://t.co/nPFBPTI7Ki pic.twitter.com/VdCvG61GTO — Comic Book Club (@comicbooklive) March 7, 2023

Risulta quindi non pienamente soddisfacente per chi segue la saga di Kami Garcia nella sua interezza, ma allo stesso tempo fatica a fornire un contesto soddisfacente al lettore che invece se ne approccia per la prima volta, visti i tanti riferimenti ai capitoli precedenti confondono un po’ e non ricevano spiegazioni adeguate.

Dal punto di vista dei disegni, Gabriel Picolo fa un lavoro mirabile nelle espressioni e nel design dei personaggi, così come nella narrazione che risulta sempre scorrevole anche nelle parti più dialogate e prive di azione. Incappa in qualche piccolo intoppo nella costruzione della tavola, come in un paio di scavalcamenti di campo, e talvolta gli sfondi appaiono poveri di dettagli, ma nel complesso il suo approccio così “giovane e moderno” a questi personaggi è il punto di forza di questo capitolo della saga, narrativamente forse il più debole finora.