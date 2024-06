Hunter x Hunter: Togashi condivide sketch inediti di Gon

Hunter x Hunter è tra le serie shonen più amate di sempre e soprattutto l’opera che ha reso Yoshihiro Togashi famoso a livello mondiale. Hunter x Hunter segue le vicende di Gon, che, nonostante sia di fatto il protagonista, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che il giovane cacciatore è apparso nel manga. In effetti, sono passati anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’eroe in azione. Questo perché Togashi si è invece concentrato su Kurapika durante l’arco del Concorso di successione.

Anche se il ritorno di Gon è tutt’altro che certo, Togashi ha recentemente pubblicato una nuova illustrazione che dimostra che il mangaka non si è dimenticato di uno dei protagonisti più amati dell’anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In una recente intervista, Togashi ha discusso i primi piani per la serie manga, diventata un successo mondiale. Non molto tempo fa ha condiviso che i primi tre capitoli erano pianificati e una volta aveva avuto un’idea approssimativa dell’ambientazione o della storia in un altro mondo che si concentrava sulla professione di cacciatore. Il mangaka sentiva che avrebbe potuto continuare la storia per tutto il tempo che voleva, quindi aveva deciso che l’obiettivo della serializzazione sarebbe stato quello di continuare il più a lungo possibile.

Togashi ha poi spiegato perché ha deciso di far apparire sia Killua che Hisoka così presto durante l’esame da Hunter. Infatti il mangaka aveva già deciso che i pilastri della storia, ossia l’amico e il villain, avrebbero fatto la loro comparsa all’inizio dell’esame. “Decido prima cosa è necessario fare in termini di struttura narrativa, e poi lavoro sui dettagli con un grande senso di urgenza” diceva Togashi.

Gon è tra i personaggi shonen più amati dai fan, i quali sentono un senso di mancanza verso il giovane cacciatore. Questa sua assenza è anche accentuata dalla pubblicazione irregolare di Hunter x Hunter legata ai suo problemi di salute. Nonostante tutto, il mangaka continua tutt’oggi a lavorare su nuovi capitoli e infatti da poco ha ripreso ad aggiornare tutti i suoi fan sul suo profilo X dimostrando di essere tornato in azione.

