Yu Yu Hakusho: Togashi svela alcuni sketch inediti sul manga

Il famoso mangaka di Yu Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi, ha condiviso alcuni sketch inediti sulla sua pagina X del manga shonen amato in tutto il mondo. Si tratta appunto di Yu Yu Hakusho, considerata dai fan una delle serie più apprezzate mai pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il successo dell’adattamento anime ha poi portato il franchise a livelli ancora più alti. Infatti nonostante siano passati diversi anni dal suo debutto, i fan lo tengono ancora in grande considerazione. Questo anche in seguito al festeggiamento del 30° anniversario di Yu Yu Hakusho. È difficile discutere quale sia stato l’impatto che ha avuto, e il mangaka ha condiviso sketch inediti dei suoi lavori più popolari solo in seguito.

Yoshihiro Togashi potrebbe essere famoso in tutto il mondo principalmente con il suo manga successivo, ossia Hunter x Hunter, a seconda della generazione. Ma Yu Yu Hakusho ha ancora un certo effetto dopo tutti questi anni. Togashi attraverso i social media ha condiviso alcuni dei primi sketch del manga, presentando un design dei personaggi raro a molti che i fan hanno potuto vedere in azione durante la serie. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho è stato pubblicato sul Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994. Tutti i capitoli, che ammontano a 175, sono raccolti in 19 volumi e in italia il manga è meglio conosciuto come Yu degli Spettri.

Le vicende ruotano attorno al protagonista di nome Yusuke Urameshi. Si tratta di un piccolo delinquente che non ha rispetto né per le regole, né per le autorità. Nonostante ciò, un giorno si sacrifica per salvare un bambino che sta per essere investito da un’auto. La sua morte, non prevista nell’aldilà, crea un certo scompiglio anche perché il bambino in questione sarebbe sopravvissuto lo stesso all’incidente. Per risolvere questa situazione incerta, gli viene proposto l’incarico di detective del mondo degli spiriti, e viene riportato in vita.

Durante il corso delle varie indagini, incontrerà quelli che diventeranno suoi compagni inseparabili: Kuwabara Kazuma, un liceale come Yusuke; Hiei e Kurama, degli spettri dalle sembianze umane. Quest’anno il franchise è tornato in scena con il debutto della serie TV live-action presente in streaming su Netflix. Questo progetto offre una visione diversa della classica serie manga.

Fonte – Comicbook