Tra le uscite J-POP Manga del 6 marzo 2024 troviamo la serie josei che ha spopolato in Giappone: Takahashi del negozio di biciclette di Arare Matsumushi. Per una impiegata diligente e abitudinaria come Tomoko Hanno può essere difficile pensare di fare nuove conoscenze o, addirittura, di trovare l’amore. Eppure, a volte, l’occasione giusta capita dove e quando meno la si aspetta…

La coppia di insonni più amata del mondo manga torna sugli scaffali con l’atteso Insomniacs after school 9 insieme alle avventure scolastiche dell’adorabile Mitsumi in Skip & Loafer 5.

Disponibile a inizio mese anche il volume singolo de L’orrore di Dunwich, primo capitolo della nuova miniserie di Gou Tanabe ispirata al celebre racconto del maestro dell’orrore cosmico H. P. Lovecraft, già disponibile completa in cofanetto.

Continuano DanMachi: Sword Oratoria 23, Il Mistero di Ron Kamonohashi 10, Mononogatari 8, Servamp 19, Smile Down the Runway 19.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 6 marzo 2024.

Le uscite J-POP Manga del 6 marzo 2024

Takahashi del negozio di biciclette 1

di Arare Matsumushi

6,90 €

Tomoko Hanno, Panko per gli amici, è una trentenne in un momento difficile.

Sul lavoro, il suo capo le dedica attenzioni sempre più eccessive e preoccupanti, e anche un collega la mette a disagio con continui inviti indesiderati. L’unico uomo che pare trattarla con decenza e che a lei non dispiace avere attorno è Takahashi, un coetaneo dai modi spicci e all’apparenza poco raccomandabile, che lavora in un negozio di biciclette nel quartiere di Tomoko. Da quando la giovane donna ha avuto bisogno della sua assistenza, è nata fra i due una tenera e goffa amicizia, fatta del piacere semplice di condividere momenti e di potersi parlare con naturalezza. Che stia per nascere qualcosa di più fra i due ragazzi?

Insomniacs after school 9

Makoto Ojiro

6,90€

Ganta è un liceale studioso ma irritabile e asociale, mal sopportato dai compagni di classe. Il suo cattivo atteggiamento, però, è figlio di una grave forma di insonnia, che spesso lo costringe a trascorrere notti intere senza un solo minuto di riposo. Per questo, è alla costante e disperata ricerca di un posto per isolarsi e strappare qualche ora di sonno. Mentre cerca asilo nell’osservatorio astronomico del suo liceo, un luogo abbandonato in seguito a eventi misteriosi, il giovane si imbatte in Isaki, compagna di scuola che al contrario di lui è molto popolare e benvoluta ma che, proprio come lui, pare poter dormire in pace solo in quell’aula. Dopo aver stabilito di condividere il loro piccolo rifugio, i due scopriranno di avere in comune molto di più che un mero disturbo del sonno.

UN’ORIGINALE COMMEDIA SCOLASTICA SULL’IMPROBABILE AMICIZIA FRA DUE RAGAZZI, UNITI DALLA COMUNE… INSONNIA!

ANIME DELLO STUDIO LIDEN FILMS (TOKYO REVENGERS, CALL OF THE NIGHT) E LIVE ACTION IN USCITA NEL 2023!

Skip & Loafer 5

6,50€

Mitsumi Iwakura ha sempre avuto grandi sogni: lasciare la sua piccola città, iscriversi a un’università di primo livello, contribuire alla crescita del Paese, per poi ritirarsi nella sua città natale. È così concentrata sul proprio obiettivo che non si rende conto di tutto ciò in cui non è all’altezza, causando preoccupazione in amici e parenti. Come riuscirà un’ingenua ragazza di campagna a sopravvivere a Tokyo?

L’orrore di Dunwich 1

di H.P. Lovecraft, Gou Tanabe

7,50€

A Dunwich, sperduto villaggio del Massachusetts, nel profondo di una campagna oscura e inospitale, la famiglia Whateley suscita sospetto e inquietudine nei propri concittadini.

Che fine fanno le numerose mandrie acquistate da nonno Whateley, possibile scompaiano nel nulla? Quale maleficio potrebbe spiegare l’assurda velocità di crescita dell’ultimogenito della famiglia, il piccolo Wilbur, che a dieci anni ne dimostra già venti? Voci di stregoneria sono sempre circolate sui Whateley ed ora, con la morte del nonno, la situazione potrebbe degenerare in fretta e la città di Dunwich potrebbe finire per portarne addosso i tragici segni.

DanMachi: Sword Oratoria 23

di Fujino Omori

5,90€

Astro nascente della potente Familia Loki, la bellissima Ais Wallenstein è una guerriera straordinaria che punta a diventare la Principessa della Spada del paradiso degli esploratori, Orario. Spedizione dopo spedizione nel Dungeon, una caccia al mostro dopo l’altra, la coraggiosa ragazza e i suoi compagni si lanciano in imprese sempre più rischiose e spettacolari, in questo appassionante spin-off della mitica saga isekai di Danmachi!

Il Mistero di Ron Kamonohashi 10

Akira Amano

6,50€

UN’EMOZIONANTE COMMEDIA POLIZIESCA, NOMINATA AI NEXT MANGA AWARDS

Akira Amano, celebre mangaka di Tutor Hitman Reborn!, torna con un nuovo atteso shonen, tra commedia ed emozionante poliziesco. Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. Un tempo considerato l’astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani Detective, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui all’apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla propria strada, per risolvere insieme i casi più complicati? D’altronde, anche a Ron gioverebbe il supporto di un partner di lavoro: sebbene la sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 100%, infatti, quella degli arresti è… dello 0%!

Mononogatari 8

di Onigunso

6,50€

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenomeaiuta a rispedirli indietro per evitare disastri.

Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumgami… come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia?

UNA STORIA D’AZIONE SOPRANNATURALE NELLA QUALE UN AGGUERRITO ESORCISTA È COSTRETTO A CONVIVERE CON GLI SPIRITI CHE TANTO ODIA!

UN SEINEN DAI DISEGNI IMPRESSIONANTI, REALIZZATO DAL CHARACTER DESIGNER DELL’ANIME DI SUCCESSO M3: THE DARK METAL

Servamp 19

di Tanaka Strike

4,90€

Continua l’amatissima saga action dalle tinte sovrannaturali! Mahiru Shirota, quindici anni, aspira a una vita da liceale piatta e banale ma l’incontro con Kuro, un gatto nero trovato per strada, manderà questo sogno a rotoli. Colui che si presenta all’apparenza come un innocuo micino è infatti, in realtà, un temibile vampiro! Una creatura dal passato misterioso e che finirà per trascinare il ragazzo nel mare dei propri guai. Diventato per errore il “padrone” di Kuro, Mahiru si ritrova ora coinvolto in un conflitto con altri vampiri e forze incredibili. L’unica soluzione sarà imparare a combattere al fianco del suo Servitore Vampiro, il suo Servamp!

Smile Down the Runway 19

di Kotoba Inoya

6,50€

Un appassionante racconto di formazione sul mondo della moda, vincitore al 44° Kodansha Manga Awards. Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una modella e sfilare durante la Paris Fashion Week… è, in effetti, una ragazza stupenda, se solo non fosse così bassa di statura! Anche il suo compagno di classe Ikuto Tsumura ha un obiettivo legato al mondo della moda, diventare uno stilista, ma la sua famiglia è troppo povera per permettersi di finanziare gli studi che sarebbero necessari. Attorno a entrambi c’è un’enorme aura di negatività, perché nessuno crede che abbiano delle chance di realizzare gli obiettivi che si sono prefissati. Ma se uniranno le loro forze, la ruota del destino potrebbe finalmente iniziare a girare a loro favore!

RISTAMPE

Dungeon Food 1, 2, 3, 5, 11, 12

Zombie 100 – cento cose da fare prima di non-morire 1, 2

Girl from the Other Side 4, 7, 9

The war of the Greedy Witches 3

Oshi no Ko – My Star 3, 5

YorHa: Assalto a Pearl Harbor – NieR:Automata 1

Death Stranding BOX VOL. 1-2

Pokémon – La Grande Avvenura 1

Final Fantasy: Lost Stranger 5 e 7

Hell’s Paradise – JigoKuraku 11

Il libro delle maledizioni di Soichi – JUNJI ITO COLLECTION

Amon 1-6

USCITE DIGITALI

Touching your night

Alice in Borderland: RETRY