Bleach: Tite Kubo vorrebbe un remake della serie anime

Bleach è una delle serie shonen più iconiche di sempre che insieme a Naruto e One Piece ha sicuramente segnato un’era. In passato, la serie di successo era spesso considerata una delle più grandi mai realizzate. Tuttavia verso i momenti finali della serializzazione del manga, le cose iniziarono a vacillare, con l’anime che non faceva altro che mostrare contenuti filler. Ma negli ultimi anni Bleach è tornato sul piccolo schermo con l’adattamento dell’arco finale del manga, conquistando tutti i fan. Ma recentemente Tite Kubo ha rivelato cosa desidererebbe per la sua serie shonen.

Infatti il mangaka ha recentemente parlato con i suoi fan attraverso il suo blog dove spesso risponde alle domande. E quando gli hanno chiesto dell’eredità della serie anime di Bleach, il mangaka ha detto che gli piacerebbe vedere un remake.

“Mi piacerebbe che ciò accadesse“, ha condiviso. Continuando, Kubo ha detto di volere un remake di Bleach che segua fedelmente l’opera originale, ossia il manga. Quindi, come si può immaginare da questa dichiarazione, Kubo è probabilmente più desideroso di un remake di quanto non abbia lasciato intendere.

Naturalmente non ci sono piani per un remake di Bleach, ma ciò non significa che la serie si sia conclusa. Il manga si è concluso qualche anno fa, ma diversi contenuti non hanno mai ricevuto un adattamento anime, che i fan hanno avuto modo di vedere con la serie Beach: La Guerra dei Mille Anni. Al momento sono disponibili le prime due parti dell’anime, disponibili per un rewatch su Disney+. Ricordiamo che in occasione del recente Jump Festa, Studio Pierrot ha condiviso il primo trailer della terza parte de La Guerra dei Mille Anni, per la quale Tite Kubo ha dichiarato che sarà molto più presente attraverso un lavoro di supervisione.

Il manga segue le avventure del protagonista Ichigo Kurosaki, che per sbaglio riceve poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Si assumerà l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà. Inoltre Ichigo avrà modo di esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Fonte – Comicbook