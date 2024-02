Netflix ha annunciato sabato due nuovi membri del cast per il film live-action giapponese tratto dal manga City Hunter di Tsukasa Hōjō. Masanobu Andō (Rohan al Louvre, Rurouni Kenshin Saishūshō L’inizio di Shinsaku Takasugi) interpreterà il compagno di Ryō Saeba, Hideyuki Makimura, mentre Fumino Kimura (Rohan al Louvre) sarà il detective Saeko Nogami.

Netflix ha anche rivelato una visual con i quattro membri del cast annunciati finora. Il film sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix il 25 aprile.

Ryōhei Suzuki (HK/Hentai Kamen, Tokyo Tribe, Tokyo MER) interpreta Ryō Saeba, mentre Misato Morita (One Week Friends, Koi Suru Haha-tachi) interpreta l’eroina Kaori Makimura.

Sebbene il manga abbia ispirato adattamenti live-action ad Hong Kong, in Corea del Sud e in Francia, questo è il primo film di City Hunter girato sulle strade reali del quartiere di Shinjuku a Tokyo. Il film sposta l’ambientazione dal tardo XX secolo ai giorni nostri, ma conserva il cappotto lungo di Saeba tratto dal manga, anziché la giacca vista nelle trasposizioni anime. (Il film trasforma il cappotto Balmacaan del manga in un trenchcoat con cintura.)

Yuichi Sato (Kisaragi, live-action Nōnai Poison Berry) dirige il film. Tatsuhiro Mishima (live-action Yu Yu Hakusho) scrive la sceneggiatura e Yoshihide Otomo (INU-OH, Lupin Zero, live-action Orange) compone la musica. Shinichi Takahashi è il produttore esecutivo, mentre Keisuke Sanpei e Kosuke Oshida sono i produttori. Netflix collabora alla produzione con HoriPro e Office Shirous.

City Hunter: nuovi dettagli sul film live action Netflix

Il manga di City Hunter di Hojo è stato pubblicato dal 1985 al 1991 ed è composto da 35 volumi. Il manga ha ispirato quattro serie televisive anime, un film anime precedente e diversi speciali televisivi e video, tra cui un DVD anime originale del 2015.

L’anime originale è andato in onda per la prima volta nell’aprile del 1987. Il film anime City Hunter: Shinjuku Private Eyes è uscito in Giappone nel febbraio 2019, mentre il film City Hunter The Movie: Angel Dust è uscito a febbraio anche nelle nostre sale.

Fonte Anime News Network