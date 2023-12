Bleach – TYBW: svelato il primo trailer della terza parte dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni, dopo la conclusione della seconda parte, è pronto a tornare l’anno prossimo con la terza 3 dell’adattamento anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che il primo trailer rilasciato in occasione del Jump Festa di quest’anno. Visibile in cima al presente articolo, questo permette ai fan di dare uno sguardo a quello che i prossimi episodi avranno in serbo per loro.

Qualche anno fa l’anime di Bleach ha dato il via alla nuova serie anime, intitolata La Guerra dei Mille Anni, che adatta l’arco finale del manga originale di Tite Kubo. E fin dalla prima parte, l’anime ha subito riscosso un enorme successo tra i fan. Questo è continuato con la seconda parte della serie anime all’inizio di questa estate.

Subito dopo la fine della seconda parte dell’anime, è stato confermato subito che Bleach: La Guerra dei Mille Anni Parte 3 – Il Conflitto era in lavorazione per il rilascio nel 2024. E con il presente articolo possiamo vedere quello che si vedrà in questo ritorno dell’anime.

La seconda parte dell’anime de La Guerra dei Mille Anni – Separazione si è conclusa con un cliffhanger tra i Quincy e gli ultimi membri della Squad Zero. E da quello che si vede nel trailer, sembra che le cose non vadano altrettanto bene per i Mietitori di Anime. Al momento non abbiamo modo di riportare una data o una finestra di rilascio per la parte 3, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati su ogni cosa.

Coloro che vogliono recuperare o riguardare la seconda parte di Bleach prima di tuffarsi nella terza parte, questa è disponibile su Disney+. Il manga shonen scritto e disegnato da Tite Kubo è uno dei più importanti, famosi e amati dai fan che ha segnato un’era insieme a Naruto e One Piece. Basti pensare che Il manga ha venduto finora complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo. Gli eventi ruotano attorno aIchigo Kurosaki, che riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Così si assume l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà. Inevitabilmente si ritrova coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Fonte – Comicbook