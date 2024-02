Tra le uscite J-POP Manga del 28 febbraio 2024 troviamo un’opera imprescindibile per tutti gli amanti del J-Horror: Dove nasce l’orrore, un originale autobiografia illustrata in cui il maestro del brivido Junji Ito si racconta per la prima volta con una raccolta di pensieri, tavole e sketch preparatori e altre chicche scovate nel suo archivio personale attraverso i quali svela i segreti del proprio lavoro, il metodo e la tecnica di disegno, la sua opinione sui manga e sulla vita.

Sempre a marchio J-POP Manga sarà sugli scaffali a fine febbraio il primo volume di Rosen Garten Saga di Fuji Sakimori e Bakotsu Tonooka, sorprendente e ironico high fantasy ad alto tasso erotico.

Proseguono le corse d’auto di Takumi Fujiwara in Initial D 7 e i concerti e le jam session in Germania di Dai Miyamoto con Blue Giant Supreme 3.

Continuano Tokyo Ghoul Deluxe Edition 4, Akane Banashi 4, Kingdom 62, Overlord 18, World’s End Harem 15.

Dove nasce l’orrore

di Junji Ito

20,00 €

Il grande Junji Ito, il maestro dell’orrore che ha stregato i lettori di tutto il mondo con i suoi manga visionari e terrificanti, si racconta per la prima volta in questo affascinante saggio illustrato. Tra tavole di fumetto, sketch preparatori e altre chicche dal suo archivio personale, l’autore svela finalmente i segreti del suo lavoro, quali sono state le sue influenze, cosa ha ispirato i suoi racconti, il suo metodo, la sua tecnica di disegno, il suo pensiero sui manga e sulla vita. Un’opportunità unica di immergersi nel mondo di una delle menti più geniali della fiction contemporanea, capace di lasciare, con le sue opere bellissime e misteriose, un segno indelebile non solo nella fantasia del pubblico ma anche nel cinema, nell’animazione e perfino nella moda.

Rosen Garten Saga 1

di Fujikasamori, Bakotsu Tonooka

7,50€

Rin è una ragazza spavalda che non teme nessuno e, nel corso della sua giovane vita, non ha mai perso occasione di mettere alla prova il proprio coraggio. Un giorno, quando il villaggio in cui vive viene preso d’assalto da una banda di briganti, Rin decide di difenderlo e impugna una spada magica trovata per strada. La spada racchiude l’anima di un eroe leggendario, Siegfried… peccato solo che questi sia un pervertito di proporzioni altrettanto mitiche, che le “dona” un’altra “arma” maestosa con cui dispensare giustizia! Ha così inizio per i due un lungo viaggio all’avventura, tra nuove battaglie, combattimenti e altri compagni d’arme degenerati… ehm, eroici!

Initial D 7

di Shuichi Shigeno

12,90€

Takumi si lancia in una sfida contro Wataru Akiyama sulla sua Trueno, a cui è stato cambiato il motore. È una “battaglia tra 86”! Il ragazzo sceglie di proposito, come palcoscenico, un luogo caro al suo avversario: Saitama. Il percorso è difficile, stretto e accidentato, con salite e discese in rapida successione… qualcosa che Takumi non ha mai sperimentato prima. E, come se non bastasse, ci pensa lo stile di guida particolare e sregolato di Wataru a rincarare la dose. Sarà un duello davvero mozzafiato!

Blue Giant Supreme 3

di Shinichi Ishizuka

15,00€

Dai Miyamoto è partito da solo per la Germania. Senza alcun aggancio e senza sapere il tedesco, tutto ciò che porta con sé sono il suo sax tenore e una grande determinazione. “Io diventerò il più grande jazzista del mondo!” La sua sfida inizia con la ricerca di un luogo in cui esercitarsi. Le peculiari sonorità di Dai riusciranno a conquistare anche l’Europa?

Akane Banashi 4

di Yuki Suenaga e Takamasa Moue

6,90€

Durante le finali della Coppa Karaku, Akane conquista il pubblico con la sua performance. Tra l’eccitazione in sala, Issho Arakawa, il suo fatidico nemico, rivolge ad Akane una frase sconvolgente. Chi sarà a dominare l’incandescente lotta per il primo posto? La burrascosa Coppa Karaku è giunta alla sua conclusione. La storia entra in un nuovo capitolo… Cosa attenderà Akane, ora che è diventata a tutti gli effetti un’allieva di Shiguma?

Kingdom 62

di Yasuhisa Hara

6,90€

Grazie all’alleanza con Wei, il regno di Qin può ora dedicarsi con tutte le forze all’0invasione di Zhao. Wang Jian, Yang Duanhe e Huan Qi puntano a Wucheng e Pingyang, i due castelli che precedono la capitale Handan. La compagnia Fei Xin è arruolata fra le truppe di Qang Jian e quelle di Huan Qi, in attesa di istruzioni da uno dei due generali…

Overlord 18

di Kagune Maruyama e Satoshi Oshio

5,50€

Nuovo capitolo per il fantasy cult di Kugane Maruyama in versione manga. A un passo dallo shut down del MMORPG Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato una figura leggendaria. Al contrario rispetto al mondo reale, dove invece è un outsider senza amici. E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nell’amato MMORPG? E in questa nuova vita, lui sarebbe un eroe, o uno spietato conquistatore?

World’s End Harem 15

di Link e Kotaro Shono

5,90€

“Fare figli. È questo lo scopo della tua esistenza.” Nemmeno il tempo di riprendersi dal rapimento, che Riku viene messo davanti alle proprie responsabilità di libider. Chi sceglierà come partner? Nel frattempo la MW si muove nell’ombra per mettere sotto scacco il Giappone, che fino a questo momento sembrava sotto la solida guida di Karen e Shota…

Tokyo Ghoul Deluxe Edition 4

di Sui Ishida

16,00€

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

Secchan