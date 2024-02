Junji Ito tornerà con un nuovo capitolo speciale del one-shot Tomie

Junji Ito è uno dei nomi maggiormente accostati al genere horror, considerato infatti ampiamente un maestro di questo tipo di narrazione. Il mangaka ha dato vita a tanti personaggi diventati inevitabilmente iconici. Sebbene il maestro dell’horror si sia immerso in storie prestabilite, nella sua lunga carriera lo ha portato a intrecciare storie di terrore molto originali e più intense.

A tal proposito uno dei personaggi più famosi di Ito è Tomie, e tutti i fan saranno felici di scoprire che questo one-shot dovrebbe tornare con una nuova storia, con data di uscita prevista per questa primavera. Al momento abbiamo anche modo di riportare una prima e breve anteprima.

First Look at Junji Ito's new "Tomie" Oneshot titled "Tomie Control" out in the upcoming Nemuki+ issue 5/2024 out April 12.

Junji Ito will also draw a new "Tomie" illustration for the magazine cover.

Image © Asahi Shimbun Publications Inc., Junji Ito pic.twitter.com/7X9LjqngNn

— Manga Mogura RE (Manga & Anime News) (@MangaMoguraRE) February 13, 2024