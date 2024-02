Sakamoto Days: l’editor svela i piani futuri del manga

Sakamoto Days è uno dei manga shonen più recenti che è riuscito a conquistare in pochissimo tempo appassionati sparsi in ogni parte del mondo. La storia di successo è scritta e disegnata da Yuto Suzuki, e il suo insolito thriller d’azione ha colto tutti di sorpresa. Negli anni trascorsi dal suo lancio, Sakamoto Days è diventato un cult e ora il suo editor sta anticipando cosa accadrà nel futuro del manga e quali saranno i piani.

Gli aggiornamenti arrivano direttamente dalla conversazione che l’editor Sousuke Ishikawa, ha tenuto con Manga Plus. E in questa occasione l’editor di Sakamoto Days ha potuto rispondere a una serie di domande, come ad esempio quali sono le prossime mosse per il manga e cosa c’è in serbo per tutti i fan. E Ishikawa ha affermato l’intenzione di renderlo più interessante e far emergere maggiormente le parti migliori di Sakamoto e Shin.

L’editor aggiunge anche che Suzuki sta crescendo e assorbendo sempre più cose. Quindi pensa che possa creare qualcosa di più interessante e senza precedenti. In questo momento, l’obiettivo dell’editor è godersi gli sviluppi di come andrà a finire la battaglia di Sakamoto con i lettori.

Come si può immaginare, il fandom del manga ha molti desideri per i Sakamoto Days. Quella più importante è vedere le vicende di Sakamoto adattate sul piccolo schermo, quindi una serie anime. Le voci su un adattamento sono dilaganti, ma fino ad oggi non ci sono ancora informazioni ufficiali.

Le vicende ruotano attorno a Taro Sakamoto, il protagonista principale. Si tratta di un uomo che una volta era un leggendario sicario, considerato il più grande di tutti i tempi. Ma poi un giorno abbandonò questa vita e questa professione, per convolare a nozze con la sua amata. Dalla relazione è nato un bambino e da quel momento in poi vive una vita tranquilla come proprietario di un negozio di quartiere con la sua adorabile moglie. Ma questa pace è destinata a finire dato che un giorno una figura del suo passato gli fa visita con un’offerta che non può rifiutare: tornare nel mondo degli assassini o morire.

Fonte – Comicbook