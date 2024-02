Kagurabachi: l’editor vuole che la serie shonen ottenga un anime

Il manga di Kagurabachi è una delle nuove serie shonen più interessanti pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Soprattutto ha colpito tantissimi lettori per come conquistato il pubblico in poco tempo e con pochi capitoli pubblicati. Alla luce dei risultati positivi raggiunti da Kagurabachi, il team creativo ha rivelato che il loro obiettivo è quello di ottenere un adattamento anime della serie. Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, Kagurabachi si è rivelato un enorme successo prima ancora che il primo capitolo della serie fosse pubblicato. E i fan avevano fin da subito mostrato così tanto supporto che immaginavano di vedere un adattamento anime prima ancora che il manga iniziasse. Un adattamento anime sembra un sogno possibile se il manga continua il suo successo, ma sarà un processo molto più lungo di quanto i fan potrebbero immaginare.

Kagurabachi ha avuto così tanto successo anche aldilà del Giappone, da cogliere di sorpresa persino il team creativo del manga. Ma nonostante tutta questa popolarità, un adattamento anime non è del tutto garantito. In effetti, ottenere un anime è l’obiettivo del team creativo, come ha spiegato l’editor, Takuro Imamura, in un’intervista con il servizio MangaPlus di Shueisha. Sperando in una maggiore popolarità per il manga, l’adattamento anime è il loro obiettivo generale.

“Spero che diventi un manga ancora più popolare“, ha risposto Imamura, editor di Kagurabachi, quando gli hanno chiesto dei piani e degli obiettivi futuri per la serie. Fortunatamente non sembra essere utopia, visto la popolarità internazionale estremamente alta. “E mi piacerebbe mantenere e aumentare la popolarità del manga anche in Giappone. Alla fine, il nostro obiettivo è trasformarlo in un anime“. Imamura è rimasto molto sorpreso nel vedere la serie riscuotere un grande successo anche tra i fan al di fuori del Giappone. Dice infatti che Hokazono ha cominciato a disegnare il manga con l’intenzione di guadagnare popolarità sulla rivista Jump. Ma non avevano consapevolmente considerato come avrebbero potuto reagire i lettori nel resto del mondo.

E questa popolarità aveva sorpreso l’editor. Quando aveva sentito che stava suscitando scalpore all’estero dopo l’inizio della serializzazione, non poteva quasi crederci. La risposta e l’accoglienza dei lettori oltreoceano si è rivelata piacevolmente inaspettata, “come un felice errore di calcolo” dice l’editor. E adesso il prossimo obiettivo principale della serie sarà quello di ottenere un giorno un adattamento anime.

Fonte – Comicbook