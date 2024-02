One Piece 1107: svelati alcuni dettagli sulla linea di sangue di Teach

Il manga di One Piece è tornato con un nuovo capitolo e questo ha condiviso alcuni dettagli che presto scopriremo su un personaggio molto importante della serie di Eiichiro Oda. Infatti un misterioso e inaspettato cliffhanger del capitolo 1107 di One Piece suggerisce che Barbanera fa parte di una linea di sangue leggendaria. Al momento il manga si trova nel bel mezzo di una fase al cardiopalma poiché Saturn ha lanciato l’ordine del Buster Call per distruggere il laboratorio di Vegapunk e l’isola di Egghead. Quindi Rufy e i Cappelli di Paglia hanno iniziato a reagire. E mentre sono occupati da tutto ciò che accade intorno a loro, Barbanera ha iniziato a fare la sua mossa misteriosa verso il suo grande piano per il finale.

L’ultimo capitolo di One Piece vede infatti due membri del suo equipaggio apparire misteriosamente sull’isola nel mezzo del caos. Si tratta di Katarina Devon e Van Oover che approfittano per avvicinarsi di soppiatto a Saturn. Chiaramente sorpreso, il Dio guerriero della difesa scientifica osserva che è sorprendente vedere Katarina Devon sottomettersi agli ordini di Teech. Ma lei risponde che l’unico motivo per cui lo fa è che Teech è speciale. E in questa fase dello scambio di parole, Saturn aggiunge che lo è anche la sua “linea di sangue”, il che implica che Barbanera appartiene a una famiglia speciale.

Il capitolo 1107 di One Piece mostra ancora una volta il modo di agire di Barbanera. L’imperatore del Mare fa mosse misteriose e ogni volta che lo fa si avvicina sempre di più alla realizzazione del suo piano grandioso. Dall’inizio dell’arco di Egghead abbiamo visto Teach prima attaccare Boa Hancock dopo il Reverie. Poi abbiamo scoperto che tutti i componenti della sua ciurma hanno ottenuto i poteri del Frutto del Diavolo, e infine ha attaccato e sconfitto Law per impossessarsi dei Poneglyph. Il nuovo capitolo ha rivelato che due membri della sua ciurma si erano diretti a Egghead per ottenere maggiori informazioni sui poteri di Saturn.

A rendere le cose ancora più intriganti è quando Saturn chiede cosa sta veramente cercando l’equipaggio di Barbanera. E Van Oover risponde dicendo che vogliono conquistare il mondo stesso. Questa dichiarazione anticipa ulteriormente il ruolo che avrà Barbanera più avanti nel manga. Barbanera, che ha una linea di sangue misteriosa e accumula poteri per un qualche obiettivo, lo rende il villain al momento più intrigante.

Fonte – Comicbook