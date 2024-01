One Piece 1104: Kuma emoziona i fan mettendo al tappeto Saturn

One Piece è alle prese con la sua saga finale del manga dopo una serializzazione che continua sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump da ben oltre 20 anni. I Pirati di Cappello di Paglia proseguendo il loro viaggio hanno inevitabilmente finito per ritrovarsi a combattere contro alcuni dei più grandi nomi del Governo Mondiale. Negli ultimi capitoli, Eiichiro Oda si è concentrato su Kuma e sugli eventi che hanno contribuito a forgiare l’ex membro della Flotta dei 7 per rivelare la vera natura di questo personaggio, ora tra i più amati dai fan. Con così tanti personaggi in azione, il capitolo 1104 ha rivelato un momento di gloria più che meritato per Kuma, che ha fatto emozionare e impazzire i fan allo stesso momento, visto che ha messo L tappeto Jaygarcia Saturn.

Vegapunk si è unito ai Pirati di Cappello di Paglia e, così facendo, ha trascinato Rufy in una delle più grandi battaglie della serie dopo Wano. Uno dei Cinque Anziani, Saturn, è giunto sull’isola di Egghead rivelando la portata dei suoi poteri. Ma subito dopo il suo intervento sono partiti i vari flashback di Kuma, che hanno permesso ai fan di scoprire il personaggio straordinario che era fino ad arrivare a uno dei momenti più iconici non solo di Kuma ma di One Piece in generale. Nel momento più critico per Bonney, Kuma arriva sul posto, la protegge e subito dopo sferra un pugno devastante ai danni di Saturn, così forte da scuote le fondamenta della Terra.

Nonostante la forza selvaggia di Kuma, il suo colpo non è sufficiente per sconfiggere completamente Saturn, ma è sufficiente per far barcollare l’Anziano. Anche solo causare un’ammaccatura in uno dei Cinque Astri è un momento storico nella storia di One Piece. Sia i lettori che gli abitanti dell’universo non hanno mai creduto che nemmeno un dito potesse sfiorare i leader del mondo. Sfortunatamente, il colpo ha eliminato Saturn e l’ultimo sviluppo potrebbe portare a molte morti in quest’ultimo arco narrativo.

Potrebbe passare del tempo prima di vedere questo momento sul piccolo schermo nell’adattamento anime, ma la serie televisiva ha già debuttato con questo arco sia su Crunchyroll che su Netflix.