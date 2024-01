Crunchyroll da record: superati i 13 milioni di abbonati

Crunchyroll si è ampiamente affermato in tutto il mondo raggiungendo un incredibile successo concentrandosi sul mercato degli anime. E infatti una recente rivelazione ha appurato nel dettaglio quanto successo abbia riscosso nel corso degli anni. Nella seconda metà del 2023, il servizio di streaming ha iniziato a tuffarsi nel mondo dei videogiochi e ha annunciato una partnership con Walmart per aiutarlo a farsi strada. Ora, in un recente annuncio, Crunchyroll ha dichiarato di avere oltre tredici milioni di abbonati paganti per la sua piattaforma. Non dovrebbe sorprendere questo dato, anche perché è in continua crescita.

Nonostante il 2024 sia iniziato da meno di venti giorni, Crunchyroll ha cominciato a trasmettere alcune grandi novità anime. Primo fra tutti è l’atteso adattamento anime di Solo Leveling, che ha addirittura mandato in tilt i server di Crunchyroll per un breve periodo di tempo per via dell’elevato numero di utenti connessi. A parte l’arrivo di Jinwoo Sung sulla piattaforma, il servizio di streaming ha anche rilasciato la seconda stagione di Mashle: Magic And Muscles, Bucchigiri?!, Metallic Rouge e Burn The Witch 0.8. Con i nuovi anime come Kaiju No. 8 in arrivo su Crunchyroll nel 2024, insieme alla settima stagione di My Hero Academia, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e Tower of God, la piattaforma riuscirà sicuramente ad aumentare i propri abbonati.

Crunchyroll ha condiviso una nuova grafica affermando che il servizio di streaming ha oltre tredici milioni di abbonati paganti. Al momento, la piattaforma ospita oltre quarantaseimila episodi di numerose serie anime e non sembra rallentare i passo. Ma il mercato è molto dinamico e le tendenze portano altri competitors a seguirle. Infatti a insediare Crunchyroll ci sono altri servizi come Netflix, HIDIVE e molti altri che mirano ad affermarsi su questo ambito. Questo dimostra quanto gli anime in generale siano cresciuti nel corso degli anni.

Fondato nel 2006 e con un numero di abbonati paganti superiore ai tredici milioni, il servizio di streaming si è autoproclamato “la destinazione anime definitiva” e questi numeri non fanno che dimostrare questa affermazione.

Fonte – Comicbook