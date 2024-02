One Piece: Inaki Godoy dice la sua sull’anime remake “The One Piece”

One Piece è in assoluto la serie shonen che ha conquistato il mondo nel corso degli anni. E pare che abbia fatto lo stesso con Netflix, con il servizio di streaming che si è buttato a capofitto nel franchise di Oda. Netflix offre diversi contenuti sulla serie dei Pirati di Cappello di Paglia e ha cominciato l’anno scorso, con il debutto della prima stagione dell’adattamento live-action. Questo è diventato inaspettatamente un successo, al punto da aver portato Netflix a confermare una seconda stagione attualmente in lavorazione. E due degli attori che interpretano due membri della ciurma di Rufy, Inaki Godoy e Jacob Romero Gibson, hanno parlato del franchise shonen da tutti i punti di vista. In un’intervista rilasciata di recente, gli attori che interpretano Rufy e Usopp hanno parlato della loro reazione e opinione sul progetto che Netflix e Wit Studio collaborare per un remake dell’anime che si intitola “The One Piece”.

Sia Inaki che Jacob hanno manifestato apertamente il loro amore per i Pirati di Cappello di Paglia, come già appurato in molte interviste con la coppia di giovani attori. I Cappelli di Paglia versione live-action sono molto felici di vedere il primo trailer di “The One Piece”, che sarà sviluppato da Wit Studio in collaborazione con Netflix. Wit è sicuramente meglio conosciuto per aver lavorato su titoli importanti come L’Attacco dei Giganti, Spy x Family e Ranking of Kings. Ora è troppo presto per parlare di un’eventuale finestra di uscita, ma i fan si chiedono se il remake arriverà prima o dopo la fine dell’adattamento anime di Toei.

Per quanto riguarda la prossima stagione dell’adattamento live-action di Netflix, ci sono pochissimi dettagli in nostro possesso. Anche se i fan sanno quali momenti del manga saranno ripercorsi nella seconda stagione dell’adattamento live-action in questo, manca in ogni caso una conferma. Possiamo affermare con certezza che, come Eiichiro Oda stesso aveva detto durante l’annuncio della seconda stagione, che ci sarà Tony Tony Chopper. Il dottore della ciurma pirata debutta nell’arco dell’Isola di Drum. Dopodiché è possibile che la seconda stagione vedrà l’equipaggio del live-action esplorare l’isola di Alabasta, che è uno degli archi più grandi della storia del franchise.

