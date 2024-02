Il manga di Dragon Ball Super si sta preparando per l’uscita del suo prossimo grande capitolo, e gli spoiler del capitolo 102 hanno confermato la teoria che vedremo Goku contro Gohan in una lotta. Dragon Ball Super ha finalmente concluso gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero tempo fa, e il capitolo precedente della serie ha iniziato ad espandere questa storia con un nuovo epilogo che esplora le conseguenze di tutto ciò che è successo nella lotta contro Cell Max. Con Gohan e Piccolo che raggiungono nuove forme potenti, ha attirato l’attenzione di Goku e Vegeta.

Il precedente capitolo di Dragon Ball Super ha aggiornato Goku e Vegeta sulla lotta contro Cell Max, e i due Saiyan hanno capito che Gohan aveva accesso a una nuova forma che potrebbe aver superato le loro abilità. Con Goku che diventa curioso di quanto sia forte Gohan ora, è finito per tornare sulla Terra per un’improvvisa riunione familiare. Con il più recente sguardo al Capitolo 102 di Dragon Ball Super, sembra che vedremo effettivamente una lotta completa tra padre e figlio mentre dimostrano le loro nuove forme.

Dragon Ball Super: gli spoiler confermano la teoria dei fan

Gohan vs Goku is happening! pic.twitter.com/JwwqSA0T8C — Hype (@DbsHype) February 14, 2024

Il Capitolo 102 di Dragon Ball Super è presumibilmente intitolato “Son Goku vs. Son Gohan”, quindi sembra che otterremo sicuramente la lotta in cui i fan potranno vedere come la forma Ultra Istinto di Goku si comporta contro la nuova forma di Gohan. Gohan Beast è stato sufficiente per sconfiggere Cell Max ed è stata una potenza che Goku e Vegeta hanno potuto percepire fino al pianeta di Beerus, quindi ora resta da vedere se questa forma riporta Gohan allo stesso livello di combattimento a cui Goku e Vegeta hanno avanzato.

Forse si stanno riunendo le forze per far fronte alla prossima minaccia di Balck Freezer?

Fonte Comic Book