Look Back: Tatsuki Fujimoto dice la sua sul nuovo progetto anime

Look Back è considerato ampiamente come uno dei capolavori di Tatsuki Fujimoto. Nel 2021, il manga one shot è stato pubblicato con un discreto clamore, per poi diventare una lettura pluripremiata. Non molto tempo fa, abbiamo riportato che Look Back avrebbe ricevuto un adattamento anime attualemnte in lavorazione, e Fujimoto ha finalmente detto la sua su questo nuovo progetto anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X (Twitter) di Nagayama Koharu, o in altre parole, da Fujimoto stesso. Il mangaka non ha un profilo personale sul sito, ma Fujimoto ne gestisce uno in cui interpreta un giovane studente di nome Koharu. Di seguito è possibile leggere le parole del mangaka.

“Look Back sarà trasformato in un anime, quindi aspettate con ansia. Sembra che il regista, che è un artista molto bravo, abbia disegnato quasi tutto da solo. Non vedo l’ora che arrivi l’anime perché è strepitoso,” ha condiviso il mangaka con tutti i suoi fan.

Naturalmente, non si tratta del primo lavoro di Fujimoto adattato in anime. Il mangaka ha riscontrato un incredibile successo negli ultimi anni con Chainsaw Man, opera che lo ha reso principalmente famoso e conosciuto in tutto il mondo. Il manga ha infatti invaso i social media ben prima che Fujimoto finisse la prima metà. Quando poi MAPPA si assicurò i diritti per animare Chainsaw Man, il manga era uno dei più venduti del settore. Dopo una solida prima stagione, Chainsaw Man si sta preparando a pubblicare un film, che si concentrerà sull’arco di Reze.

Pare che lo Studio Durian adatterà Look Back e il film anime debutterà a giugno di quest’anno. Kiyotaka Oshiyama è l’uomo a cui Fujimoto ha fatto riferimento nel suo post e oltre a occuparsi della regia, lavorerà anche alla sceneggiatura del film. Chiaramente, Oshiyama ha una visione di ciò che Look Back può essere, e i fan sono ansiosi di vedere il risultato finale sul grande schermo.

Le vicende di questo one-shot ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Diventata la protagonista della classe per la sua bravura, ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di andare a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.

