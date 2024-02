One Piece 1094: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

Proprio come nel manga di One Piece, ora anche la serie anime è entrata nella fase finale. Dopo oltre vent’anni di serializzazione e la serie scritta e disegnata da Oda sta andando incontro al suo epilogo, ma ci vorrà ancora un po’ prima di vedere la fine del viaggio di Rufy e della sua ciurma. L’anime di One Piece prosegue con gli eventi dell’Arco di Egghead, e dopo la fine dell’episodio 1093 è stata rilasciata un’anteprima di quello successivo, il 1094.

L’arco di Egghead di One Piece ha introdotto Rufy e i Cappelli di Paglia sulla loro prossima isola, dopo la conclusione degli eventi di Wano. Il loro viaggio li ha portati su un’isola futuristica dove si trova il laboratorio gestito dal famoso Vegapunk. Ma dopo essere arrivati sull’isola del Futuro, l’anime ha spezzato la narrazione andando su altri personaggi e altri grandi eventi che si sono verificati nel resto dei mari.

Il precedente episodio di One Piece ha si è infatti spostato dall’avventura sull’isola del futuro per concentrarsi su Law. Il capitano dei pirati Heart infatti si è ritrovato faccia a faccia con Barbanera. E sembra che il prossimo episodio tornerà su Cappello di Paglia come il resto della ciurma. Infatti tutti i fan potranno assistere con il prossimo episodio all’esplorazione del laboratorio.

L’episodio 1094 di One Piece si intitola “Il mistero si approfondisce! Egghead Labophase” e riportiamo anche una breve sinossi.

“Sulle nuvole molto al di sopra del suolo, appare un grande laboratorio! Che tipo di ricerca conduce il capo del laboratorio, Vegapunk, a porte chiuse? Una nuova minaccia attende i Cappelli di Paglia mentre entrano nel cuore della scienza.” Il prossimo episodio sarà trasmesso il 18 febbraio in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

L’arco di Egghead è solo all’inizio e come si può notare episodio dopo episodio i dettagli sull’ambientazione così come sui personaggi emergono. L’anime è ancora lontano dal conflitto centrale dell’arco narrativo stesso, e ci sono ancora alcuni eventi importanti al di fuori dell’isola che i fan dovranno vedere sul piccolo schermo. Quindi tutti i fan farebbero bene a seguire puntualmente ogni episodio per non perdersi nulla.

Fonte – Comicbook