One Piece 1093: l’animazione da urlo dello scontro tra Law e Barbanera

L’arco narrativo di Egghead sta entrando pian piano nel vivo anche nell’adattamento anime di One Piece. Questo ha debuttato il 7 gennaio sia su Crunchyroll che su Netflix, con il primo episodio intitolato Si apre un nuovo capitolo! Le strade di Rufy e Sabo! e tra le novità ci sono nuovi personaggi, nuovi doppiatori e anche una nuova opening e ending. Si apre quindi una nuova era, dopo il lungo arco di Egghead che ha visto Rufy e la sua ciurma affrontare Kaido e i Pirati Bestia per liberare il paese chiudo dalla tirannia dell’Imperatore.

E a proposito di Imperatori, il nuovo episodio di One Piece, il 1093, ha visto Teach ancora una volta in azione, questa volta combattere contro Trafalgar Law. Barbanera infatti si è già mostrato sul piccolo schermo combattendo contro Boa Hancock per cercare di rubarle potere del suo Frutto del Diavolo, senza però riuscirci. Adesso però la faccenda si fa molto più seria e pericolosa, soprattutto per Law. Teach infatti è intenzionato a impossessarsi dei Poneglyph che Law ha ottenuto su Wano e Toei Animation ha dimostrato di portare il livello della qualità dell’animazione su livelli incredibili. Lo scontro tra i due pirati è infatti spettacolare, come si può vedere dalla clip riportata dalla pagina X di pewpiece.

This earthquake impact was peak pic.twitter.com/GQthDYFCc4 — Pew (@pewpiece) February 11, 2024

L’episodio 1093 si intitola Chi vince prende tutto! Law contro Barbanera! e anticipa una serie di eventi che renderanno l’arco di Egghead ancora più avvincente. Ci sarà infatti un altro Imperatore che entrerà in azione dimostrando il suo devastante potere.

Con l’arco di Egghead i fan stanno scoprendo gli eventi che hanno avuto luogo nel resto dei mari e sicuramente c’è molta carne al fuoco. Infatti si apre rivelando quello che è accaduto durante l’ultimo reverie. Si scopre che il Re di Alabasta, Cobra, è stato assassinato e che il presunto assassino sia Sabo dell’Armata Rivoluzionaria. Lui chiaramente nega e lo fa con una chiamata intercettata dalla Marina. Questa lo rintraccia nel regno di Lulusia e quando Sabo rivela di avere scoperto qualcosa riguardo al Trono vuoto di Marijoa, i Cinque Astri ordinano al dipartimento comunicazioni di scollegarsi e di dimenticare di avere intercettato la chiamata, così come dell’esistenza di Lulusia.