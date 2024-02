Dragon Ball Super 102: il prossimo capitolo vedrà Goku affrontare Gohan

Dragon Ball Super si sta preparando per il prossimo capitolo e già iniziano a girare le prime anticipazioni di quello che i fan potranno leggere. Infatti pare che tra le novità del capitolo 102 di Dragon Ball Super ci sarà la preparazione per un nuovo combattimento tra Goku e Gohan!

Il manga disegnato da Toyotaro ha recentemente portato a termine l’adattamento degli eventi del film Super Hero. E il capitolo precedente del manga ha avviato nuove vicissitudini che hanno visto Gohan trasformarsi ancora una volta nella versione “Bestia“. Ma a differenza del film, l’uso di questa nuova trasformazione del figlio di Goku ha finalmente attirato l’attenzione di suo padre e di Vegeta, che sono molto curiosi riguardo alla sua nuova forza.

Goku e Vegeta si sono persi lo scontro contro Cell Max durante l’arco narrativo di Super Hero in quanto si stavano allenando sul pianeta di Beerus. Dopo essere stati aggiornati sugli ultimi avvenimenti sulla Terra, erano incuriositi dal fatto che Gohan fosse diventato più forte di loro. Con Gohan che attiva ancora una volta la sua nuova forma, Goku è tornato sulla Terra alla fine del capitolo 101 per un’improvvisa riunione di famiglia.

Dragon Ball Super Chapter 102 Drafts (2/2) pic.twitter.com/V3YmhIdsGH — Hype (@DbsHype) February 14, 2024

Ora il primo sguardo al capitolo 102 di Dragon Ball Super anticipa la curiosità di Goku. Il suo debutto sarebbe previsto per il 20 dicembre e sarà disponibile su mangaPlus. Il primo sguardo al prossimo capitolo vede Goku dire la sua su come il ki di Gohan sia cresciuto e cambiato. E dato che i fan conoscono Goku, probabilmente non passerà molto tempo prima di allenarsi con suo figlio ancora una volta per mettere alla prova i suoi e i propri limiti. Questo tipo di confronto e allenamento sarà molto importante anche per il futuro, visto non è escluso che Freezer faccia il suo ritorno nel prossimo arco narrativo.

Non è ancora chiaro cosa Dragon Ball Super abbia pianificato per il suo prossimo arco narrativo. Infatti le basi per ciò che verrà dopo sono ancora in fase di costruzione. Black Freezer resta la minaccia più grande, ma nel frattempo potrebbe facilmente apparire un altro villain anche se i fan aspettano di vedere il villain numero 1. Ma questo potrebbe anche suggerire un maggiore coinvolgimento di Gohan nei combattimenti futuri grazie a questa nuova forma.

Fonte – Comicbook