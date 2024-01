Dragon Ball Super: Gohan Beast torna per la seconda volta nel manga

Uno dei momenti più importanti dell’ultimo film di Dragon Ball Super è stato vedere Gohan raggiungere ancora una volta un nuovo livello di potere, nota come “Gohan Beast”. Attraverso questa nuova trasformazione, il figlio di Goku e Chichi è riuscito a cancellare la minaccia di Cell Max dalla faccia della Terra. Ma alla fine dello scontro, tutti i fan si chiedevano se la nuova trasformazione di Gohan sarebbe tornata o meno nel prossimo futuro della serie shonen. Fortunatamente, Dragon Ball Super non ha fatto aspettare molto nel mostrare nuovamente la forma più potente di Gohan. Infatti il capitolo 101 ha visto la seconda apparizione della trasformazione che ha contribuito a sconfiggere l’Esercito del Fiocco Rosso.

Il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super vede Goten e Trunks tornare in azione nei panni da supereroi per mantenere l’ordine in città. A sorpresa, i figli di Goku e Vegeta vengono avvicinati da Carmine, l’ex numero due del Fiocco Rosso sopravvissuto agli ultimi eventi. Ironicamente, Carmine tenta di fare in modo che Goten e Trunks sconfiggano Gohan in un combattimento. Ma non si rende conto del fatto che i due giovani supereroi sono abbastanza vicini all’avversario più forte dell’Esercito del Fiocco Rosso. Trovandosi faccia a faccia con Gohan, Carmine libera inavvertitamente la “Bestia”.

Gohan mostra che, nonostante possa tenere la trasformazione solo per un breve periodo di tempo, può trasformarsi in un batter d’occhio con la giusta motivazione. Vedendo Carmine come una minaccia per Pan, Gohan scatena la sua forma bestiale prima di fermarsi quando si rende conto che Goten e Trunks sono stati indotti a seguire il nuovo leader dell’organizzazione criminale. E mentre ritorna al suo stato normale, Gohan si ritrova faccia a faccia con un personaggio familiare.

L’ultimo capitolo termina con Goku che si teletrasporta sulla Terra dal pianeta di Beerus, desideroso di vedere il nuovo potere di Gohan in azione. Goku e Vegeta erano impegnati ad allenarsi quando Gohan ha raggiunto per la prima volta questa nuova trasformazione. E solo ora sono capaci di percepire il suo ki e vogliono vedere questa forma di persona. Akira Toriyama e Toyotaro devono ancora confermare quale sarà la prossima trama della serie manga, ma ora sorge la possibilità che Gohan e Goku possano avere un confronto tutto loro.

