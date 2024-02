Kagurabachi: il primo volume sarà già una ristampato

Kagurabachi continua a stupire tutti i fan come una delle novità manga più importanti del 2023. La serie shonen ha fatto il suo debutto su Shonen Jump lo scorso autunno e, per uno strano colpo di scena, Kagurabachi è diventato famoso su Internet ben prima che uscisse il suo primo capitolo. La storia è stata pubblicizzata all’estremo e i lettori sono rimasti colpiti fin dai primi capitoli. Recentemente il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono ha ricevuto il suo primo volume e ha venduto talmente tanto da aver bisogno di una ristampa di emergenza.

Quindi si puoi dire che Kagurabachi sta andando forte. Non molto tempo fa, i fan in Giappone hanno notato un annuncio riguardante la ristampa di Kagurabachi dopo l’uscita del primo volume. Il manga ha celebrato il lancio la scorsa settimana e ci sono voluti solo alcuni giorni, se non ore, perché i negozi esaurissero le copie. La corsa per il primo volume di Kagurabachi è diventata virale in Giappone, e ora i tracker delle vendite stanno aggiornando i loro numeri alla luce del successo di Kagurabachi.

LEGGI ANCHE:



Shueisha rompe il silenzio sul caso dei leakers arrestati

Attualmente, Kagurabachi è elencato come il quarto manga più venduto su Shoseki Japan, un sito che tiene traccia delle vendite nelle librerie di tutto il paese. Non c’è dubbio che la serie stia andando bene e il suo primo volume ha ottenuto parecchi consensi. Uno dei mangaka più influenti degli ultimi anni ha anche rilasciato una recensione entusiasmante. Si tratta di Kohei Horikoshi, il mangaka di My Hero Academia. Infatti ha condiviso con i suoi fan che Kagurabachi è una delle uscite più impressionanti di Shueisha.

Naturalmente, i lettori di Kagurabachi fuori dal Giappone non vedono l’ora di poter accedere al primo volume ma al momento non ci sono aggiornamenti. Le vicende ruotano attorno a Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira, nella speranza di diventare un girono un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook