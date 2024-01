Kagurabachi: svelata la cover ufficiale del primo volume del manga

Kagurabachi è un manga shonen che ha registrato uno dei debutti più memorabili degli ultimi tempi sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E dopo una serie di capitoli rilasciati finalmente è stata rivelata la prima cover ufficiale del manga. Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, Kagurabachi ha fatto il suo debutto alla fine dell’anno da poco concluso ed è diventato subito virale tra i fan di tutto il mondo prima ancora che il primo capitolo del manga fosse pubblicato. E prima ancora di arrivare al quinto capitolo, Kagurabachi è riuscito a scalare la classifica dei manga più letti di Manga Plus, surclassando serie di punta come Spy x Family e Jujutsu Kaisen. Tuttavia nelle settimane e nei mesi successivi la serie ha cominciato a perdere qualche colpo, ma nonostante questo i fan saranno felici di vedere in anteprima la cover del primo volume di kagurabachi.

Kagurabachi ha attraversato il suo primo arco narrativo con gli ultimi capitoli della serie. Adesso il manga si sta preparando per il combattimento finale di Chihiro contro un altro utilizzatore di una Lama Incantata. Ma mentre il manga si avvicina alla fine del suo primo, il primo volume sarà disponibile in Giappone a partire dal 2 febbraio.

Iniziato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha lo scorso autunno, Kagurabachi è ora al sedicesimo capitolo e il nuovo capitolo che uscirà tra qualche giorno. Al momento la serie shonen non corre il rischio di una potenziale cancellazione, anche se solitamente quando una nuova serie si trova a questo punto, potrebbe riflettere il momento in cui un segnale lasci intendere ad una fine prematura. E ricordiamo che Chihiro di trova ora nel suo combattimento finale contro Sojo.

Coloro che non hanno ancora letto Kagurabachi ma sono interessati, possono trovare il manga su MangaPlus di Shueisha. I tre capitoli più recenti sono disponibili gratuitamente, così i fan possono aggiornarsi rapidamente sugli eventi attuali prima che la serie prepari ciò che verrà dopo, o potenzialmente per la sua conclusione.

