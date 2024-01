Dragon Ball Super ritorna con un capitolo inedito, portando a conclusione un grande arco narrativo. Mesi fa, abbiamo assistito al manga sviluppare il suo punto di vista sull’arco Super Hero con Gohan e Piccolo. Oggi, il capitolo 101 di Dragon Ball Super chiude l’episodio e include un piccolo dettaglio sulla nuova potenza di Gohan. Dopo tutto, tutti ci siamo chiesti come questa forma si confrontasse con quella di Goku, e sembra che qualcuno pensi che Gohan abbia appena superato suo padre.

Tutto è stato svelato verso la fine del capitolo quando ci siamo riuniti con Goku e Vegeta. La coppia ha continuato ad allenarsi con Broly, e quest’ultimo sta facendo buoni progressi con la sua furia incontenibile. Durante la battaglia, Whis ha menzionato il dramma sulla Terra che si sta svolgendo con Cell Max, ed è stato proprio in quel momento che è entrato in gioco il Gohan Beast.

Parlando della nuova forma, Vegeta ha trasmesso un messaggio importante da parte di sua moglie. “Secondo Bulma, Gohan potrebbe averci superato persino in questa particolare battaglia,” ha rivelato. Goku è lasciato a bocca aperta di fronte al grande successo di suo figlio, e, cosa più importante, non mette in dubbio il resoconto di Bulma.

Dragon Ball Super: cosa promette la nuova forma “Gohan Beast?”

Dopotutto, Bulma sa riconoscere una buona battaglia quando la vede. Nel corso degli anni, ha viaggiato con Goku fin da quando era bambino, e ora Bulma ha una famiglia tutta sua con Vegeta. Molte volte, è stata testimone di battaglie rivoluzionarie. Se pensa che la forma di Gohan sia riuscita a superare Goku e Vegeta, beh, bisogna prendere seriamente in considerazione quel pensiero.

Naturalmente, Dragon Ball è lontano dall’aver finito con Gohan e la sua nuova potenza. La forma epica ha fatto il suo debutto nell’arco Super Hero, ma il manga di Dragon Ball Super ha ancora molto da offrire. Speriamo che Gohan mostri presto la sua potenza bestiale, magari addirittura in uno scontro di allenamento contro suo padre.

Fonte Comic Book